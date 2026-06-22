Na próxima quarta-feira, 24 de junho, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), abre as inscrições para a 4ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços de Jundiaí (Fens) nos Bairros – regiões Norte e Noroeste. A iniciativa integra o programa Desenvolve +, dentro do eixo + Negócios, e tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local, ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e estimular a geração de renda nas comunidades da cidade.
A 4ª Fens nos Bairros será realizada nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2026, no salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, localizado na rua Uva Niágara, 352, Cecap. Na sexta-feira (18), o evento acontecerá das 18h às 22h. No sábado (19) e no domingo (20), a programação será das 9h às 22h, reunindo empreendedores, expositores e atrações para toda a família.
As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário dentro do site – negocios.jundiai.sp.gov.br – entre quarta-feira, 24 de junho, a partir das 9h, até 10 de agosto de 2026.
Para validar a pré-inscrição, é obrigatório o preenchimento de todos os dados solicitados e a anexação da documentação exigida no edital.
Poderão participar empresas sediadas em Jundiaí, devidamente cadastradas nesta municipalidade e localizadas em bairros que compõem a região Norte. A convocação pública é destinada a interessados nas modalidades Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), com CNPJ ativo, além de autônomos com CPF ativo, desde que apresentem toda a documentação obrigatória.
Entre os documentos exigidos estão:
- cartão do CNPJ com situação ativa e data atualizada;
- cópia do contrato social atualizado e procuração com firma reconhecida, quando o responsável pelo contrato não fizer parte da diretoria geral da empresa;
- RG e CPF do representante legal ou procurador devidamente constituído;
- Inscrição Municipal ou protocolo de abertura da Inscrição Municipal, que deve ser requerida por meio do Balcão do Empreendedor – neste link.
Compõem as regiões Norte e Noroeste do município de Jundiaí os seguintes bairros: Água Doce, CECAP, Champirra, Currupira, Engordadouro, Fazenda Conceição, Fernandes, Horto Florestal, Jardim Botânico, Jundiaí Mirim, Marco Leite, Mato Dentro, Morada das Vinhas, Parque Centenário, Pinheirinho, Poste, Rio Acima, São José da Pedra Santa, Tarumã, Torres de São José, Traviú, Vila Hortolândia, Vila Marlene, Vila Municipal, Vila Rio Branco e demais bairros que não estão selecionados, mas que fazem parte das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí.
Mais informações podem ser acessadas no site: www.negocios.jundiai.sp.gov.br.