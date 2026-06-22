Na próxima quarta-feira, 24 de junho, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), abre as inscrições para a 4ª edição da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços de Jundiaí (Fens) nos Bairros – regiões Norte e Noroeste. A iniciativa integra o programa Desenvolve +, dentro do eixo + Negócios, e tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo local, ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e estimular a geração de renda nas comunidades da cidade.

A 4ª Fens nos Bairros será realizada nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2026, no salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, localizado na rua Uva Niágara, 352, Cecap. Na sexta-feira (18), o evento acontecerá das 18h às 22h. No sábado (19) e no domingo (20), a programação será das 9h às 22h, reunindo empreendedores, expositores e atrações para toda a família.

As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário dentro do site – negocios.jundiai.sp.gov.br – entre quarta-feira, 24 de junho, a partir das 9h, até 10 de agosto de 2026.