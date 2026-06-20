20 de junho de 2026
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MATEMATICAMENTE

Haiti é a primeira seleção desclassificada da Copa do Mundo 2026

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Charly Triballeau / AFP
Os haitianos não marcaram na estreia e nem contra o Brasil
Os haitianos não marcaram na estreia e nem contra o Brasil

Após a derrota por 3 a 0 para o Brasil na noite desta sexta-feira (19) o Haiti é a primeira seleção matematicamente eliminada da Copa do Mundo 2026. Os haitianos, que já haviam perdido para a Escócia na estreia do Mundial, não têm mais chances de deixar a lanterna do Grupo C já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

A Copa 2026 traz o formato inédito de 48 seleções e novas regras. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros avançam para a segunda fase, que antecede as oitavas de final. O Haiti não marcou nenhum ponto após as duas rodadas disputadas e isso o impede de alcançar Brasil e Marrocos, líderes do Grupo, ambos com quatro pontos.

A seleção do Haiti também não consegue ultrapassar a Escócia, com três pontos, porque levariam desvantagem no primeiro critério de desempate - o confronto direto – após perderem para os escoceses na estreia. A situação faz com que, matematicamente, os haitianos sejam os primeiros desclassificados do mundial

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