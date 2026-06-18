18 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Engavetamento provoca interdição total da Bandeirantes

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A Artesp ainda não informou se há vítimas
A Artesp ainda não informou se há vítimas

O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e provocou um engavetamento no Km 47 da rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, próximo a interligação com a rodovia Anhanguera, em Jundiaí. O acidente foi registrado por volta das 15h15 desta quinta-feira (18). A via está totalmente interditada e não há previsão de liberação.

De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os veículos trafegavam pela rodovia no sentido interior quando, por motivos a serem esclarecidos, uma carreta bateu na traseira de uma caminhonete. Com o impacto da batida, a caminhonete foi arremessada contra a traseira dos demais veículos. No total, duas carretas e cinco carros se envolveram no acidente.

Ainda segundo a Artesp, quatro pessoas não sofreram ferimentos e outras quatro ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para o hospital. A Artesp informa que o congestionamento já ultrapassa os 6 quilômetros. Equipes da concessionária responsável pela via e policiamento rodoviário estão no local.

Atualização às 17h45

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários