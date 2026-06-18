O inverno começa neste domingo (21) e segue até o dia 22 de setembro. Em Jundiaí, a estação deve apresentar características um pouco diferentes das registradas nos últimos anos, em razão da influência crescente do fenômeno El Niño ao longo dos próximos meses.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a tendência é de aumento gradual da umidade e da ocorrência de chuvas, principalmente durante a segunda metade da estação. Embora o inverno seja tradicionalmente marcado pelo tempo seco e pelos baixos índices de precipitação, os volumes de chuva devem ficar próximos da média histórica para o período.

Influência do El Niño

De acordo com a Defesa Civil de Jundiaí, até o final de julho, os dias deverão ter temperaturas amenas, principalmente no período da tarde. A influência do El Niño deve se tornar mais evidente a partir da segunda quinzena de agosto, favorecendo a passagem de frentes frias e aumentando a possibilidade de dias mais chuvosos.