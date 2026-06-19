19 de junho de 2026
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EM CAMPINAS

Acidente com carretas e carros interdita rodovia dos Bandeirantes

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação / Artesp
A Artep já registra congestionamento de 10 quilômetros devido ao acidente
A Artep já registra congestionamento de 10 quilômetros devido ao acidente

Um acidente envolvendo duas carretas e dois carros provoca a interdição parcial da rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo. O ocorrido foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) no km 82 da via, em Campinas.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), já registra congestionamento de 10 quilômetros devido ao acidente e não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem sobre vítimas.

Ainda de acordo com a Artep, equipes da concessionária responsável pela via e do policiamento rodoviário estão no local.

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