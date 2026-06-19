Um acidente envolvendo duas carretas e dois carros provoca a interdição parcial da rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo. O ocorrido foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) no km 82 da via, em Campinas.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), já registra congestionamento de 10 quilômetros devido ao acidente e não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem sobre vítimas.

Ainda de acordo com a Artep, equipes da concessionária responsável pela via e do policiamento rodoviário estão no local.