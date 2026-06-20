Caro leitor, imagine viver em um mundo onde o volume das conversas ao redor parece estar sempre no máximo, onde a etiqueta de uma camiseta causa a sensação de um arranhão físico, ou onde as pistas sociais mais sutis — um piscar de olhos, uma ironia, um gesto com as mãos — parecem escritas em um idioma que você nunca aprendeu a falar. Para milhões de pessoas ao redor do planeta, essa não é uma suposição ou um exercício de imaginação; é a realidade diária dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mas, afinal, o que é o autismo? Longe de ser uma "doença" que precisa de cura, o autismo é uma condição neurobiológica, que afeta o desenvolvimento cerebral. Ele altera profundamente a forma como uma pessoa percebe o mundo, se comunica, processa estímulos sensoriais e interage com os outros.

A palavra-chave para entender essa condição é espectro. A ciência utiliza esse termo porque não existe um único "tipo" de autista. O TEA se manifesta como uma linha vasta, colorida e diversa. Em uma das pontas, existem indivíduos que enfrentam severas barreiras de comunicação e precisam de suporte total para as atividades básicas da vida diária, como se alimentar ou tomar banho. Na outra ponta, estão pessoas altamente autônomas, muitas vezes com habilidades intelectuais excepcionais ou focos de interesse profundos (os chamados hiperfocos), que trabalham, casam-se, estudam e lideram grandes projetos nas mais diversas áreas profissionais.

Historicamente, o autismo foi cercado de mitos e preconceitos cruéis. Durante décadas, propagou-se a ideia errônea de que os autistas seriam incapazes de sentir afeto ou que viveriam isolados em um "mundo próprio". Hoje, a neurociência e, acima de tudo, a voz dos próprios autistas desmentem esses estigmas. Eles sentem — e muitas vezes sentem de forma intensa até demais. O que muda, na verdade, é a maneira como expressam e processam esses sentimentos.

Caro leitor, os sinais do espectro costumam aparecer logo na primeira infância e geralmente envolvem desafios na comunicação verbal e não verbal, dificuldade em ler dinâmicas sociais implicitamente e a presença de comportamentos repetitivos. Além disso, a hipersensibilidade ou hiposensibilidade a estímulos do ambiente (como barulhos de trânsito, luzes fluorescentes ou texturas de alimentos) desempenha um papel central no cansaço físico e mental que muitos enfrentam ao longo do dia.

O diagnóstico precoce e o acesso a terapias multidisciplinares — que envolvem psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais — são ferramentas fundamentais. O objetivo dessas intervenções nunca deve ser apagar as características da pessoa para que ela pareça "normal", mas sim fornecer a ela autonomia, ferramentas de comunicação e qualidade de vida para navegar em uma sociedade que, frequentemente, se recusa a se adaptar à divergência.

Levar o debate sobre o autismo para as páginas de um jornal não é apenas um ato de esclarecimento de saúde pública; é um chamado urgente à empatia e à neurodiversidade. Assim como a natureza precisa da biodiversidade para se manter viva e forte, a humanidade se enriquece imensamente com diferentes formas de pensar, criar e processar a realidade. Mais do que uma vaga conscientização, o autismo exige de nós aceitação prática e inclusão real. O respeito começa quando paramos de olhar para o autista como alguém que tem um defeito e passamos a compreendê-lo como alguém que opera em um sistema operacional diferente — e perfeitamente funcional. Pense nisso!

Micíeia Izidoro é é psicopedagoga Clínica e Institucional, Neuropsicopedagoga Clínica e pós-graduada em ABA