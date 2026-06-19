Guardas municipais da Divisão de Canil de Cabreúva prenderam um homem por tráfico de drogas após uma perseguição que colocou em risco motoristas e pedestres. Durante a fuga, ele avançou sinais vermelhos, trafegou na contramão, passou por lombadas em alta velocidade, colidiu com outro veículo e ainda tentou se desfazer de uma sacola contendo entorpecentes.
Os guardas Pereira, Egídio e Fajolli receberam informações de que um veículo Chevrolet Tracker preto estaria sendo utilizado para o transporte de drogas. Durante patrulhamento, a equipe localizou o automóvel e deu ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos.
O motorista, porém, desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Segundo os GMs, ele avançou cruzamentos, trafegou na contramão e chegou a atingir o retrovisor de um Renault Sandero que seguia normalmente pela via.
Durante a perseguição, os agentes observaram o momento em que ele abriu a janela do veículo e arremessou um pacote para fora do carro. A fuga terminou na rua Magnetita, onde o motorista foi finalmente abordado.
Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal ou no interior do veículo. No entanto, ao retornarem ao local onde o pacote havia sido dispensado, os guardas localizaram uma sacola contendo diversas porções de drogas.
A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial do Jacaré. Já na delegacia, ao perceber que os agentes haviam recuperado a sacola lançada durante a fuga, o homem reagiu de forma irônica e admitiu que o material era de sua propriedade.
Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.