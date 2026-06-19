19 de junho de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Canil prende suspeito de tráfico após perseguição alucinante

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O exato momento em que ele (carro preto) bate em um veículo
O exato momento em que ele (carro preto) bate em um veículo

Guardas municipais da Divisão de Canil de Cabreúva prenderam um homem por tráfico de drogas após uma perseguição que colocou em risco motoristas e pedestres. Durante a fuga, ele avançou sinais vermelhos, trafegou na contramão, passou por lombadas em alta velocidade, colidiu com outro veículo e ainda tentou se desfazer de uma sacola contendo entorpecentes.

Os guardas Pereira, Egídio e Fajolli receberam informações de que um veículo Chevrolet Tracker preto estaria sendo utilizado para o transporte de drogas. Durante patrulhamento, a equipe localizou o automóvel e deu ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos.

O motorista, porém, desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Segundo os GMs, ele avançou cruzamentos, trafegou na contramão e chegou a atingir o retrovisor de um Renault Sandero que seguia normalmente pela via.

Durante a perseguição, os agentes observaram o momento em que ele abriu a janela do veículo e arremessou um pacote para fora do carro. A fuga terminou na rua Magnetita, onde o motorista foi finalmente abordado.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal ou no interior do veículo. No entanto, ao retornarem ao local onde o pacote havia sido dispensado, os guardas localizaram uma sacola contendo diversas porções de drogas.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial do Jacaré. Já na delegacia, ao perceber que os agentes haviam recuperado a sacola lançada durante a fuga, o homem reagiu de forma irônica e admitiu que o material era de sua propriedade.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

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