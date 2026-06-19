Guardas municipais da Divisão de Canil de Cabreúva prenderam um homem por tráfico de drogas após uma perseguição que colocou em risco motoristas e pedestres. Durante a fuga, ele avançou sinais vermelhos, trafegou na contramão, passou por lombadas em alta velocidade, colidiu com outro veículo e ainda tentou se desfazer de uma sacola contendo entorpecentes.

Os guardas Pereira, Egídio e Fajolli receberam informações de que um veículo Chevrolet Tracker preto estaria sendo utilizado para o transporte de drogas. Durante patrulhamento, a equipe localizou o automóvel e deu ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos.

O motorista, porém, desobedeceu à determinação e iniciou fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade. Segundo os GMs, ele avançou cruzamentos, trafegou na contramão e chegou a atingir o retrovisor de um Renault Sandero que seguia normalmente pela via.