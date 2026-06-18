Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (17), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A ação foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

Os policiais faziam patrulhamento pela Rua Oito, quando perceberam uma mulher em atitude suspeita carregando sacolas. Ao notar a aproximação da viatura, ela tentou se esconder atrás de um veículo estacionado e, em seguida, caminhou em direção a uma viela.

Diante da suspeita, os militares realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram com a mulher uma bolsa contendo R$ 442, anotações relacionadas à comercialização de drogas e um rádio comunicador.