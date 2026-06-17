O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta sexta-feira (12), a abertura de inscrições para um novo processo seletivo simplificado com o objetivo de contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades estão distribuídas em cinco funções e somam milhares de vagas em todo o país, com contratos temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária. Acesse o edital neste link.

Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas distribuídas entre as funções de Agente Censitário Administrativo (1.110 vagas), Agente Censitário de Informática (1.089 vagas), Agente Operacional Regional (948 vagas), Agente Censitário Regional (948 vagas) e Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas). As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida.

Para Jundiaí, são 20 vagas. Candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação para todos os cargos, a partir de janeiro de 2027. Há uma vaga para Agente Censitário Administrativo (ACA) e uma vaga para Agente Censitário de Informática (ACI). Ambos os cargos exigem Ensino Médio completo e o salário é de R$ 2.128. Há também uma vaga para Agente Operacional Regional (AOR), cujo salário é R$ 4.008; uma vaga para Agente Censitário Regional (ACR), que conta com salário de R$ 3.858; e 16 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), sendo 11 ampla concorrência, 1 PcD e 4 PPP, com salário de R$ 3.480. Para essas três funções, é necessário, além do Ensino Médio completo, Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, com prazo de validade vigente.