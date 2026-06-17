O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta sexta-feira (12), a abertura de inscrições para um novo processo seletivo simplificado com o objetivo de contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades estão distribuídas em cinco funções e somam milhares de vagas em todo o país, com contratos temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária. Acesse o edital neste link.
Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas distribuídas entre as funções de Agente Censitário Administrativo (1.110 vagas), Agente Censitário de Informática (1.089 vagas), Agente Operacional Regional (948 vagas), Agente Censitário Regional (948 vagas) e Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas). As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida.
Para Jundiaí, são 20 vagas. Candidatos precisam ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação para todos os cargos, a partir de janeiro de 2027. Há uma vaga para Agente Censitário Administrativo (ACA) e uma vaga para Agente Censitário de Informática (ACI). Ambos os cargos exigem Ensino Médio completo e o salário é de R$ 2.128. Há também uma vaga para Agente Operacional Regional (AOR), cujo salário é R$ 4.008; uma vaga para Agente Censitário Regional (ACR), que conta com salário de R$ 3.858; e 16 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS), sendo 11 ampla concorrência, 1 PcD e 4 PPP, com salário de R$ 3.480. Para essas três funções, é necessário, além do Ensino Médio completo, Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, com prazo de validade vigente.
As vagas são destinadas a atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas à realização do censo. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.
O posto do IBGE fica em Jundiaí, mas a área de atuação abrange Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Elias Fausto, Indaiatuba, Itatiba, Itu, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Porto Feliz, Salto, Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.
Além do salário, os cargos têm os seguintes benefícios: auxílio alimentação, no valor de R$ 1.192; auxílio transporte; auxílio pré-escolar; férias proporcionais; e 13º salário proporcional. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC (https://concursos.ibfc.org.br/), responsável pela organização do certame. O prazo começa às 10h do dia 12 de junho de 2026 e segue até as 23h do dia 1º de julho de 2026, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53. Há isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 60 questões de múltipla
escolha com cinco alternativas cada. A prova será aplicada no dia 27 de setembro deste ano, no período da tarde. Haverá aplicação da prova em Jundiaí. O resultado final será divulgado no dia 18 de dezembro.
O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, destaca o novo edital: "A realização do 12° Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola avança em mais uma etapa decisiva com a divulgação do primeiro edital do Processo Seletivo Simplificado, oferecendo 8.238 vagas em todo o país e ampliando as oportunidades de participação da sociedade na construção de um retrato cada vez mais preciso e estratégico do campo brasileiro".
De acordo com o edital, o processo seletivo será realizado com base na Lei nº 8.745/1993, que regula a contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. A iniciativa busca garantir a execução das etapas do levantamento, considerado essencial para a produção de informações estatísticas sobre o setor agropecuário no Brasil.