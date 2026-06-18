Em busca de fortalecer ainda mais o acolhimento aos pacientes em situação de vulnerabilidade, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) reforça que recebe, de forma contínua, doações de fraldas geriátricas nos tamanhos G, GG e XG, itens de higiene pessoal, chinelos e roupas em bom estado, principalmente masculinas e de frio.
O Serviço Social distribui as doações conforme a necessidade dos pacientes durante a internação e após a alta, contribuindo para uma assistência em saúde mais humanizada, segura e acolhedora.
Segundo a supervisora de Psicologia e Serviço Social do HSV, Bianca do Prado, essa prática é fundamental para garantir que nenhum paciente enfrente a internação sem o suporte necessário. “Muitas vezes, recebemos pessoas que chegam ao hospital em situação de vulnerabilidade e sem condições de adquirir itens básicos de higiene, roupas ou fraldas. Quando conseguimos, por meio das doações da população, oferecer mais conforto, dignidade e acolhimento, contribuímos para que o paciente se sinta cuidado de forma integral”, destaca.
As doações podem ser entregues diretamente no Hospital São Vicente, na Recepção Central, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. No momento da entrega, basta solicitar o atendimento de uma assistente social. A instituição está localizada na rua São Vicente de Paulo, 223, Centro de Jundiaí.