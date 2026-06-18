Uma possível falha na rede elétrica provocou uma explosão, interrompeu o fornecimento de energia e causou transtornos no trânsito no final da manhã desta quinta-feira (18), na região da Ponte São João, em Jundiaí.
O incidente ocorreu na avenida Antônio Frederico Ozanan, nas proximidades do Viaduto da Duratex. Segundo informações, um curto-circuito na rede elétrica pode ter causado a explosão.
Além da falta de energia em diversos bairros da região, parte da área central da cidade também foi afetada pela interrupção do fornecimento.
O problema ainda provocou um incêndio em uma árvore de grande porte localizada às margens do Rio Jundiaí, mobilizando equipes de emergência.
Com a queda de energia, vários semáforos deixaram de funcionar, causando lentidão e congestionamentos em uma das principais vias de acesso da cidade, que já registra grande fluxo de veículos diariamente.
Equipes do Departamento de Trânsito da Prefeitura foram deslocadas para organizar o tráfego, enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no atendimento da ocorrência. Técnicos da CPFL também estiveram no local e iniciaram os trabalhos para restabelecer o fornecimento de energia, que foi parcialmente normalizado ao longo do atendimento.
As causas do incidente ainda deverão ser apuradas.