Uma possível falha na rede elétrica provocou uma explosão, interrompeu o fornecimento de energia e causou transtornos no trânsito no final da manhã desta quinta-feira (18), na região da Ponte São João, em Jundiaí.

O incidente ocorreu na avenida Antônio Frederico Ozanan, nas proximidades do Viaduto da Duratex. Segundo informações, um curto-circuito na rede elétrica pode ter causado a explosão.

Além da falta de energia em diversos bairros da região, parte da área central da cidade também foi afetada pela interrupção do fornecimento.