Um homem de 50 anos foi preso na noite desta quarta-feira (17), dentro do Terminal de Ônibus Eloy Chaves, em Jundiaí, suspeito de importunar sexualmente um adolescente de 15 anos. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pelas imediações do terminal, quando foram acionados por populares e funcionários do local. Eles pararam para verificar o que estava acontecendo e foram informados pelo fiscal, de que havia um homem detido, suspeito de crime sexual contra um garoto.

Em contato com a vítima, este contou que estava no coletivo, quando foi apalpado em suas nádegas e parte interna das coxas, pelo homem que estava detido pelos polpulares.