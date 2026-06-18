18 de junho de 2026
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O SUSPEITO FOI PRESO

Garoto denuncia crime sexual dentro de ônibus em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi detido e preso dentro do terminal
O homem foi detido e preso dentro do terminal

Um homem de 50 anos foi preso na noite desta quarta-feira (17), dentro do Terminal de Ônibus Eloy Chaves, em Jundiaí, suspeito de importunar sexualmente um adolescente de 15 anos. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pelas imediações do terminal, quando foram acionados por populares e funcionários do local. Eles pararam para verificar o que estava acontecendo e foram informados pelo fiscal, de que havia um homem detido, suspeito de crime sexual contra um garoto.

Em contato com a vítima, este contou que estava no coletivo, quando foi apalpado em suas nádegas e parte interna das coxas, pelo homem que estava detido pelos polpulares.

O suspeito, inclusive, já havia confessado aos populares e funcionários do local o cometimento de tal ato.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, para onde também foi o pai do adolescente, após ser acionado.

O homem foi preso em flagrante por importunação sexual, sendo conduzido posteriormente ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

PREFEITURA

A Prefeitura de Jundiaí se manifestou sobre o caso. Em nota, "a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que o jovem de 15 anos, vítima de importunação sexual na noite desta quarta-feira (17) no Terminal Eloy Chaves, foi prontamente atendido por motoristas e fiscais que estavam no local. O suspeito do crime foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou à delegacia onde foi autuado em flagrante. A SMMT reitera que as equipes de operação estão à disposição da população para atendimentos que ocorram durante a operação do serviço de transporte coletivo."

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