Um homem, de 53 anos, foi encontrado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em situação de abandono e maus-tratos na garagem de uma casa localizada na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (17). A Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio ao Samu após uma vizinha relatar que o homem passava a noite inteira gritando de dor, abandonado na garagem da própria casa.

Segundo a GM, ao chegarem na residência os guardas encontraram o homem deitado em um colchão sujo e úmido, molhado de urina e fezes. Ainda de acordo com a GM, durante os primeiros atendimentos do Samu, foi necessário cortar as roupas da vítima, revelando várias feridas na perna esquerda, em condições precárias, suja por urina e fezes, com presença de percevejos, moscas e baratas. Toda a cena foi registrada em fotos pela equipe da GM.

De acordo com a GM, um dos filhos do homem reside na casa, junto com a mãe e outros irmãos. Questionado, ele informou aos guardas que o pai estava dormindo na garagem há cerca de 15 dias e que a família lhe fornecia água e comida.