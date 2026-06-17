A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Governo, lançou na manhã desta quarta-feira (17) o Programa Conecta+. A iniciativa amplia ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência (PCD’s) no mercado de trabalho do município e visa fortalecer a articulação entre o poder público, instituições e empresas, além de sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da valorização da diversidade nos ambientes de trabalho.
O Conecta+ foi apresentado a empresários no auditório da Associação Industrial e Comercial de Itatiba (Aicita). "Os tempos mudaram e podemos nos adaptar e conectar para esta interação. Sabemos hoje da quantidade de crianças e jovens PCD que necessitam de trabalho. De um lado vagas e de outro muita gente querendo trabalhar", afirmou o prefeito Thomás Capeletto de Oliveira.
A secretária de Governo, Jackeline Boava Monte, contou que este é um plano de ação a longo prazo. "Há cerca de 45 dias, chamamos entidades para verificar se o programa era viável com efetividade e elas aceitaram o desafio. O diagnóstico de autismo e PCD tem crescido de forma exponencial e a sociedade precisa ter este olhar diferenciado, enfrentando a resistência familiar e da empresa em acolher estes jovens, para que possam ser incluídos, além da questão legal, com a ação do poder público, e poderem atuar efetivamente como cidadãos que são", comentou.
Ingrid Eduarda Gonçalves Pelarin tem deficiência visual e trabalha há um ano no setor de Recursos Humanos (RH) de uma empresa de transportes. Ela deu seu depoimento de como é possível as empresas contribuírem para a inclusão no mercado de trabalho. "Cuido da parte de recrutamento e seleção, faço integração de novos funcionários e a empresa trouxe todo suporte necessário e adaptação para que os PCD’s tivessem voz. No meu caso, piso tátil, Braille. Não é sobre cota e lei, é sobre inclusão, e vai além do preenchimento de vagas, tratando com equidade, paciência e calma", exemplificou.
Banco de Talentos
A atuação do Conecta+ será integrada entre secretarias municipais, clínicas, entidades e instituições que atendem PCD’s. A integração busca levantar informações técnicas sobre perfis, habilidades, potencialidades e interesses dos usuários. Os dados serão organizados em um Banco de Talentos PCD, ferramenta que vai facilitar o encaminhamento de candidatos às oportunidades oferecidas pelas empresas parceiras.
"É fundamental esta conexão para poder preparar esses adolescentes e jovens adultos para o mercado de trabalho, para que possam atuar se sentindo pertencentes", diz Gabriel Rossi, vice-presidente da Associação Outro Olhar.
Cadastro
Entre as etapas do Conecta+ está o cadastramento de participantes interessados no programa. Inicialmente, o preenchimento de formulário de PCD’s para o mercado de trabalho será feito por meio de entidades beneficentes do município, que já atendem este público.