A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Governo, lançou na manhã desta quarta-feira (17) o Programa Conecta+. A iniciativa amplia ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência (PCD’s) no mercado de trabalho do município e visa fortalecer a articulação entre o poder público, instituições e empresas, além de sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da valorização da diversidade nos ambientes de trabalho.

O Conecta+ foi apresentado a empresários no auditório da Associação Industrial e Comercial de Itatiba (Aicita). "Os tempos mudaram e podemos nos adaptar e conectar para esta interação. Sabemos hoje da quantidade de crianças e jovens PCD que necessitam de trabalho. De um lado vagas e de outro muita gente querendo trabalhar", afirmou o prefeito Thomás Capeletto de Oliveira.

A secretária de Governo, Jackeline Boava Monte, contou que este é um plano de ação a longo prazo. "Há cerca de 45 dias, chamamos entidades para verificar se o programa era viável com efetividade e elas aceitaram o desafio. O diagnóstico de autismo e PCD tem crescido de forma exponencial e a sociedade precisa ter este olhar diferenciado, enfrentando a resistência familiar e da empresa em acolher estes jovens, para que possam ser incluídos, além da questão legal, com a ação do poder público, e poderem atuar efetivamente como cidadãos que são", comentou.