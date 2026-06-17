Os dois irmãos presos na Vila Ana, em Jundiaí, durante a Operação Torneira, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), na terça-feira (16), tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (16). Com a decisão judicial, os suspeitos permanecerão recolhidos no Centro de Detenção Provisória (CDP) enquanto prosseguem as investigações.

A dupla havia sido presa durante a operação durante investigação iniciada em Jundiaí, que apura um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso teria movimentado aproximadamente R$ 230 milhões provenientes do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas.

De acordo com as investigações, os recursos eram ocultados por meio de empresas de fachada ou registradas em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”. Entre os segmentos utilizados pelo esquema estariam empresas dos setores de tecnologia, construção civil e outras áreas comerciais.