Termina nesta quarta-feira (17) o prazo para o pagamento do boleto da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O valor é de R$ 85, e a Guia de Recolhimento da União para a quitação está disponível na Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É preciso usar a senha do Gov.br.
Formas de pagamento
O pagamento da taxa de inscrição do exame pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou por meio de aplicativos bancários. As opções para efetuar a quitação da guia são PIX, cartão de crédito, debito em conta corrente ou poupança, dentre outros a depende da instituição financeira do pagador.
Não serão aceitos pagamentos de inscrições por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou depósito em conta corrente, nem ordem de pagamento.
Confirmação da inscrição
A inscrição será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil. Caso o valor do pagamento seja inferior a R$ 85, a inscrição não será confirmada.
Enem
O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes. Desde a edição de 2025, o Enem voltou a certificar a conclusão dessa etapa de ensino para os candidatos com 18 anos de idade completos e que também alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento nas provas e na redação. Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep.