Termina nesta quarta-feira (17) o prazo para o pagamento do boleto da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O valor é de R$ 85, e a Guia de Recolhimento da União para a quitação está disponível na Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É preciso usar a senha do Gov.br.

Formas de pagamento

O pagamento da taxa de inscrição do exame pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica ou por meio de aplicativos bancários. As opções para efetuar a quitação da guia são PIX, cartão de crédito, debito em conta corrente ou poupança, dentre outros a depende da instituição financeira do pagador.

Não serão aceitos pagamentos de inscrições por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, transferência ou depósito em conta corrente, nem ordem de pagamento.

Confirmação da inscrição