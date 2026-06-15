A avenida Juvenal Arantes, no bairro Medeiros, passará a ser atendida pelo serviço de transporte coletivo a partir desta terça-feira (16). A mudança realizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de Jundiaí faz parte das ações de ampliação do acesso ao transporte público e melhorar a mobilidade na região. A medida atende reivindicação de mais de quatro anos dos moradores e comerciantes locais.
Mudanças
De acordo com a Prefeitura, nesta primeira etapa, a linha 541 – Terminal Eloy Chaves/Medeiros passará a atender a Avenida Juvenal Arantes por meio do itinerário C – via Condomínio Differenziato, com operação de segunda a domingo.
Também fazem parte dessa mudança, ajustes de horários na linha 543 – Terminal Eloy Chaves – Fazenda Grande e na linha 546 – Portal do Medeiros – Terminal Eloy Chaves, ajuste do itinerário das últimas viagens que também atenderá via Condomínio Differenziato.
Segundo a Secretaria, esta é a primeira fase da ampliação do atendimento. Em uma próxima etapa, será realizado estudo amplo da linha 541, incluindo avaliação para aumento da frota e revisão dos itinerários.
Nova sinalização
Para garantir o atendimento do transporte coletivo, uma nova sinalização viária foi implantada no trecho da rotatória da avenida Francisco Nobre até a rotatória de retorno no final da avenida Juvenal Arantes, com implantação de proibições de estacionamento para garantir a circulação dos ônibus e dos pontos de parada.
“O atendimento só foi possível após uma articulação entre o Executivo, o Legislativo e a construtora, que realizou a implantação do dispositivo de retorno para veículos pesados no final da avenida, conforme previsto nas contrapartidas do empreendimento”, explicou o diretor de Transporte Público da Secretaria, Bruno Palhari.