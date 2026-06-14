O Festival Time Jundiaí (Festijun), reuniu mais de 350 crianças e adolescentes em um dia marcado por integração, aprendizado e muita emoção. Os eventos aconteceram simultaneamente nos Complexos Educacionais, Culturais e Esportivos (CECEs) Romão de Souza, na Colônia, e Francisco Dal Santo, na Vila Rami.

No bairro da Colônia, por exemplo, cerca de 240 alunos de 6 a 17 anos participaram do Festival de Ginástica Rítmica, encantando familiares e amigos com apresentações que demonstraram talento, dedicação e evolução técnica. Já na Vila Rami, 120 meninos e meninas de 6 a 8 anos entraram em quadra para vivenciar a experiência do Festijun de Futsal, colocando em prática os ensinamentos adquiridos nas aulas da Escola de Esporte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

“Mais do que resultados, o Festival tem como objetivo proporcionar vivências esportivas, fortalecer valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe, além de estimular a convivência entre os participantes”, destacou a Secretária Municipal de Esporte e Lazer , Rita Orsi.