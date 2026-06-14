A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo reuniu cerca de 500 pessoas na Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí, na noite deste sábado (13). O público acompanhou pelo telão o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Mundial. A transmissão integrou a programação do projeto Copa no Centro, iniciativa da Prefeitura por meio do programa Centro da Gente.

Além da exibição da partida, o evento contou com apresentação de DJ e área gastronômica com food trucks. A proposta é promover transmissões públicas dos jogos da Copa do Mundo em um espaço aberto no centro da cidade. A ação é realizada em parceria com a empresa Pombo Net e teve sua primeira transmissão na quinta-feira (11), durante a cerimônia de abertura do torneio e a partida entre México e África do Sul.

Entre os torcedores presentes estavam grupos de amigos e famílias que aproveitaram a estrutura montada na praça. O estudante Felipe Stedile Bonvechio assistiu ao jogo acompanhado de cerca de dez amigos. “Temos aqui pessoas de todas as classes sociais e idades”, afirmou. Já Augusto Soares destacou o ambiente do evento. “É bom ver todos juntos torcendo pelo Brasil, no clima de Copa do Mundo”, disse.