A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo reuniu cerca de 500 pessoas na Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí, na noite deste sábado (13). O público acompanhou pelo telão o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, em partida válida pela primeira rodada do Mundial. A transmissão integrou a programação do projeto Copa no Centro, iniciativa da Prefeitura por meio do programa Centro da Gente.
Além da exibição da partida, o evento contou com apresentação de DJ e área gastronômica com food trucks. A proposta é promover transmissões públicas dos jogos da Copa do Mundo em um espaço aberto no centro da cidade. A ação é realizada em parceria com a empresa Pombo Net e teve sua primeira transmissão na quinta-feira (11), durante a cerimônia de abertura do torneio e a partida entre México e África do Sul.
Entre os torcedores presentes estavam grupos de amigos e famílias que aproveitaram a estrutura montada na praça. O estudante Felipe Stedile Bonvechio assistiu ao jogo acompanhado de cerca de dez amigos. “Temos aqui pessoas de todas as classes sociais e idades”, afirmou. Já Augusto Soares destacou o ambiente do evento. “É bom ver todos juntos torcendo pelo Brasil, no clima de Copa do Mundo”, disse.
Moradores da região também avaliaram positivamente a iniciativa. Emerson dos Santos ressaltou a presença do público e a oferta de alimentação no local. “Gostei de ver a torcida toda reunida e as opções de lanches nos food trucks. Quem veio, trouxe os amigos para torcer pelo Brasil”, comentou. Cris Andressa de Paula, de Várzea Paulista, afirmou que pretende retornar nas próximas transmissões. “O povo estava muito animado e eu virei nos próximos jogos da seleção. Temos como curtir a Copa num ambiente com segurança”, declarou.
A próxima exibição da Copa no Centro está programada para o dia 24 de junho, às 19h, quando o Brasil enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos. Segundo a organização, o objetivo é utilizar a região central como espaço de convivência e reunir a população em torno dos jogos do torneio.