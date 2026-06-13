A Serra do Japi é alvo de programas de educação ambiental que buscam ampliar o conhecimento da população sobre a importância da conservação de um dos principais remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo. As ações são desenvolvidas pela Fundação Serra do Japi e pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), por meio de atividades voltadas a estudantes, instituições e moradores.

Um dos programas é o “Conhecer para Preservar”, realizado na Base de Estudos de Ecologia e Educação Ambiental Miguel Castarde, localizada na Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi. A iniciativa atende escolas públicas e privadas, instituições e estudantes de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação. Entre as atividades oferecidas estão vivências pedagógicas, aulas de campo e visitas institucionais voltadas ao estudo dos ecossistemas e da biodiversidade da região.

Segundo o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Júnior, o objetivo é aproximar a população das questões ambientais e estimular o envolvimento com a preservação da área. “Quando as pessoas compreendem a riqueza ambiental da Serra do Japi e entendem o papel que ela desempenha para a biodiversidade, para os recursos hídricos e para a qualidade de vida da região, tornam-se parceiras da sua conservação. Nosso objetivo é justamente despertar esse sentimento de pertencimento e responsabilidade ambiental”, afirmou.