13 de junho de 2026
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UM DIA PERDIDO

Empresa em Jundiaí dispensa funcionários por conta de furto

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte da imagem: clickcamboriu.com.br / imagem ilustrativa
O furto ocorreu durante a madrugada
O furto ocorreu durante a madrugada

Uma fábrica de colchões na região do Distrito Industrial, em Jundiaí, teve as atividades interrompidas nesta sexta-feira (12) após ficar sem energia elétrica em razão de um furto de fios ocorrido durante a madrugada.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, os criminosos furtaram a fiação responsável pelo abastecimento de energia da empresa, causando prejuízos e inviabilizando o funcionamento das máquinas e da iluminação do galpão.

Por volta das 7h, à medida que chegavam para o expediente, os funcionários foram informados de que não poderiam trabalhar e acabaram sendo dispensados devido à paralisação das operações.

A empresa acionou a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores do furto.

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