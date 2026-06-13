Uma fábrica de colchões na região do Distrito Industrial, em Jundiaí, teve as atividades interrompidas nesta sexta-feira (12) após ficar sem energia elétrica em razão de um furto de fios ocorrido durante a madrugada.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal de Jundiaí, os criminosos furtaram a fiação responsável pelo abastecimento de energia da empresa, causando prejuízos e inviabilizando o funcionamento das máquinas e da iluminação do galpão.

Por volta das 7h, à medida que chegavam para o expediente, os funcionários foram informados de que não poderiam trabalhar e acabaram sendo dispensados devido à paralisação das operações.