A Copa no Centro, iniciativa do programa Centro da Gente, da Prefeitura de Jundiaí, oferece aos munícipes neste sábado (13) a possibilidade deles assistirem à estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, às 19h, contra o Marrocos. O evento, gratuito, tem um telão montado no local e um DJ, além de espaço gastronômico com food trucks.

A proposta é transformar o coração da cidade em um espaço de convivência para que famílias, amigos e torcedores possam ver os jogos do Mundial com tranquilidade, conforto e segurança. A Copa no Centro é uma Parceria Público-Privada da Prefeitura de Jundiaí com a empresa Pombo Net. Começou na quinta-feira (11) com a transmissão da cerimônia de abertura do Mundial no México e, em seguida, o público pôde ver a vitória do time da casa sobre a África do Sul por 2 a 0.

O evento terá nova transmissão no dia 24 de junho, também às 19h, quando o Brasil vai enfrentar a Escócia, pela última rodada da fase de grupos do grupo C da Copa do Mundo.