Os pré-candidatos Luiz Fernando Machado (deputado federal) e João Paulo de Souza (deputado estadual) participaram de um encontro que reforçou a importância das empresas e dos empreendedores para o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Jundiaí, uma das regiões mais competitivas do Estado de São Paulo. O encontro ocorreu na ASAM Cosméticos, em Jarinu. Durante a visita, a dupla destacou o papel estratégico das empresas e dos empreendedores para o crescimento da região e reforçou a necessidade de maior representatividade para atrair investimentos e ampliar a competitividade regional. A Região Metropolitana de Jundiaí movimenta cerca de R$ 116 bilhões por ano e, segundo as discussões do encontro, precisa ampliar sua representatividade para defender pautas ligadas ao desenvolvimento econômico.

Jovens do futuro

O Parlamento Jovem de Jundiaí realizou, na tarde desta sexta-feira (12), a quarta Sessão Ordinária da atual legislatura. O programa é composto por 19 jovens vereadores e tem como objetivo proporcionar aos participantes a experiência da atividade legislativa por meio de sessões simuladas. Durante o encontro, os estudantes debateram e votaram projetos de lei elaborados pelos próprios integrantes. As sessões estão disponíveis no youtube da TV Câmara Jundiaí.

Políticas públicas para idosos

A Comissão Especial do Idoso da Câmara de Jundiaí realizou, nessa quinta-feira (11), sua terceira reunião para discutir políticas públicas voltadas à proteção da população idosa. O encontro abordou temas como negligência, abandono e golpes financeiros, com foco na conscientização e no fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa. A reunião foi presidida pelo vereador Faouaz Taha (PSD) e contou com a participação do vereador Zé Dias, além de representantes da assistência social, das forças de segurança e da sociedade civil.

Planejando orçamento estadual