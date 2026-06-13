Os pré-candidatos Luiz Fernando Machado (deputado federal) e João Paulo de Souza (deputado estadual) participaram de um encontro que reforçou a importância das empresas e dos empreendedores para o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana de Jundiaí, uma das regiões mais competitivas do Estado de São Paulo. O encontro ocorreu na ASAM Cosméticos, em Jarinu. Durante a visita, a dupla destacou o papel estratégico das empresas e dos empreendedores para o crescimento da região e reforçou a necessidade de maior representatividade para atrair investimentos e ampliar a competitividade regional. A Região Metropolitana de Jundiaí movimenta cerca de R$ 116 bilhões por ano e, segundo as discussões do encontro, precisa ampliar sua representatividade para defender pautas ligadas ao desenvolvimento econômico.
Jovens do futuro
O Parlamento Jovem de Jundiaí realizou, na tarde desta sexta-feira (12), a quarta Sessão Ordinária da atual legislatura. O programa é composto por 19 jovens vereadores e tem como objetivo proporcionar aos participantes a experiência da atividade legislativa por meio de sessões simuladas. Durante o encontro, os estudantes debateram e votaram projetos de lei elaborados pelos próprios integrantes. As sessões estão disponíveis no youtube da TV Câmara Jundiaí.
Políticas públicas para idosos
A Comissão Especial do Idoso da Câmara de Jundiaí realizou, nessa quinta-feira (11), sua terceira reunião para discutir políticas públicas voltadas à proteção da população idosa. O encontro abordou temas como negligência, abandono e golpes financeiros, com foco na conscientização e no fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa. A reunião foi presidida pelo vereador Faouaz Taha (PSD) e contou com a participação do vereador Zé Dias, além de representantes da assistência social, das forças de segurança e da sociedade civil.
Planejando orçamento estadual
Os moradores de São Paulo têm até este domingo (14) para participar da consulta pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A iniciativa do Governo do Estado permite que os cidadãos indiquem áreas consideradas prioritárias para investimentos, como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e meio ambiente.A votação pode ser realizada pela internet e também permite o envio de comentários para detalhar as sugestões. As contribuições servirão de subsídio para o planejamento do orçamento estadual do próximo ano e podem contemplar demandas específicas de regiões e municípios.
Luto em Várzea Paulista
Morreu Pedro de Freitas, ex-vereador de Várzea Paulista que exerceu mandato na Câmara Municipal entre 1983 e 1988 e, posteriormente, de 1993 a 2000. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Legislativo. Pedro de Freitas participou da vida política do município ao longo de 14 anos de atuação parlamentar, e integrou diferentes legislaturas da Câmara. Em nota, a Casa lamentou a morte do ex-vereador e destacou sua contribuição ao desenvolvimento da cidade e à representação da população varzina. A Câmara manifestou solidariedade aos familiares e amigos.
CNH Paulista traz resultados
Um levantamento do Detran-SP apontou que a opção pela Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exclusivamente digital já gerou uma economia de R$ 51,3 milhões aos cidadãos paulistas. A medida integra o programa CNH Paulista, lançado pelo Governo do Estado de São Paulo durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas com o objetivo de reduzir custos, ampliar o acesso à habilitação e simplificar os serviços oferecidos pelo órgão. Desde a implantação da iniciativa, 372 mil condutores deixaram de emitir a versão impressa do documento. Segundo o Detran-SP, R$ 47,2 milhões da economia estão relacionados à não emissão da CNH física, enquanto outros R$ 4,1 milhões correspondem à eliminação dos custos de envio do documento.