Com a chegada das frentes frias e a queda nas temperaturas, municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) vêm intensificando as campanhas de arrecadação de roupas para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno. Em Jundiaí, os termômetros chegaram a marcar 7,2°C no início do mês de junho. Diante do avanço do frio, municípios como Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista estão promovendo ações em parceria com os Fundos Sociais de Solidariedade.
O Fundo Social de Solidariedade (Funss) iniciou a Campanha de Inverno 2026 com duas frentes de atuação: a arrecadação solidária da população e um atendimento direcionado para crianças cadastradas por entidades assistenciais do município. Foi realizada a entrega antecipada de 5 mil agasalhos novos destinados a 48 entidades, beneficiando mais de 4 mil crianças e adolescentes, aumento de 20% em relação ao ano passado.
Campo Limpo Paulista vem intensificando as ações da Campanha do Agasalho 2026, realizada até o dia 15 de agosto com o tema “Doe calor. Doe carinho.”. As arrecadações são destinadas aos bazares promovidos nos CRAS, aos mutirões realizados pela prefeitura e também ao bazar permanente do Fundo Social.
Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Nogueira, a campanha deste ano deve repetir o sucesso das arrecadações anteriores. A cidade conta atualmente com 35 pontos de arrecadação espalhados pelos principais locais do município. “Cada doação recebida representa um gesto de cuidado com o próximo e contribui para levar mais conforto, proteção e dignidade às famílias que mais precisam durante o inverno.”, comenta Andressa.
Em Itupeva, a expectativa é superar o número de doações do ano passado, quando mais de 5 mil peças foram recebidas, além da instalação de 40 pontos de coleta. Em Várzea Paulista, a ação começou com uma arrecadação de cobertores entre servidores municipais e agora segue em diferentes locais do município.
Já Jarinu realiza a iniciativa “Cubra de Amor”, com pontos de arrecadação em UBSs, CRAS, supermercados e prédios públicos. Em Cabreúva, a Câmara Municipal passou a funcionar como ponto de coleta para ajudar famílias durante o inverno. Em Louveira, além das doações presenciais de roupas e cobertores, a população também pode colaborar por meio de PIX.
Para Adalberto Quitério, da ONG AMA, a iniciativa ajuda famílias a enfrentarem o inverno com mais segurança. “Além de aquecer, essas ações devolvem esperança para quem mais precisa”, destaca.
As prefeituras reforçam que todas as peças doadas devem estar limpas e em bom estado de conservação. A orientação é que a população contribua principalmente com roupas de inverno, cobertores e peças infantis, itens que costumam ter maior demanda durante os períodos de frio intenso. Os locais de coleta podem ser consultados nos sites oficiais das prefeituras.