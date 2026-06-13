Com a chegada das frentes frias e a queda nas temperaturas, municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) vêm intensificando as campanhas de arrecadação de roupas para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno. Em Jundiaí, os termômetros chegaram a marcar 7,2°C no início do mês de junho. Diante do avanço do frio, municípios como Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista estão promovendo ações em parceria com os Fundos Sociais de Solidariedade.

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) iniciou a Campanha de Inverno 2026 com duas frentes de atuação: a arrecadação solidária da população e um atendimento direcionado para crianças cadastradas por entidades assistenciais do município. Foi realizada a entrega antecipada de 5 mil agasalhos novos destinados a 48 entidades, beneficiando mais de 4 mil crianças e adolescentes, aumento de 20% em relação ao ano passado.

Campo Limpo Paulista vem intensificando as ações da Campanha do Agasalho 2026, realizada até o dia 15 de agosto com o tema “Doe calor. Doe carinho.”. As arrecadações são destinadas aos bazares promovidos nos CRAS, aos mutirões realizados pela prefeitura e também ao bazar permanente do Fundo Social.