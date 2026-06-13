13 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
INVERNO SOLIDÁRIO

Campanhas do agasalho mobilizam RMJ durante ondas de frio

Por Djulia Lopes |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entidades de Jundiaí recebem os agasalhos novos da Campanha de Inverno 2026
Entidades de Jundiaí recebem os agasalhos novos da Campanha de Inverno 2026

Com a chegada das frentes frias e a queda nas temperaturas, municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) vêm intensificando as campanhas de arrecadação de roupas para atender famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno. Em Jundiaí, os termômetros chegaram a marcar 7,2°C no início do mês de junho. Diante do avanço do frio, municípios como Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista estão promovendo ações em parceria com os Fundos Sociais de Solidariedade.

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) iniciou a Campanha de Inverno 2026 com duas frentes de atuação: a arrecadação solidária da população e um atendimento direcionado para crianças cadastradas por entidades assistenciais do município. Foi realizada a entrega antecipada de 5 mil agasalhos novos destinados a 48 entidades, beneficiando mais de 4 mil crianças e adolescentes, aumento de 20% em relação ao ano passado.

Campo Limpo Paulista vem intensificando as ações da Campanha do Agasalho 2026, realizada até o dia 15 de agosto com o tema “Doe calor. Doe carinho.”. As arrecadações são destinadas aos bazares promovidos nos CRAS, aos mutirões realizados pela prefeitura e também ao bazar permanente do Fundo Social.

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Nogueira, a campanha deste ano deve repetir o sucesso das arrecadações anteriores. A cidade conta atualmente com 35 pontos de arrecadação espalhados pelos principais locais do município.  “Cada doação recebida representa um gesto de cuidado com o próximo e contribui para levar mais conforto, proteção e dignidade às famílias que mais precisam durante o inverno.”, comenta Andressa.

Em Itupeva, a expectativa é superar o número de doações do ano passado, quando mais de 5 mil peças foram recebidas, além da instalação de 40 pontos de coleta. Em Várzea Paulista, a ação começou com uma arrecadação de cobertores entre servidores municipais e agora segue em diferentes locais do município.

Já Jarinu realiza a iniciativa “Cubra de Amor”, com pontos de arrecadação em UBSs, CRAS, supermercados e prédios públicos. Em Cabreúva, a Câmara Municipal passou a funcionar como ponto de coleta para ajudar famílias durante o inverno. Em Louveira, além das doações presenciais de roupas e cobertores, a população também pode colaborar por meio de PIX.

Para Adalberto Quitério, da ONG AMA, a iniciativa ajuda famílias a enfrentarem o inverno com mais segurança. “Além de aquecer, essas ações devolvem esperança para quem mais precisa”, destaca.

As prefeituras reforçam que todas as peças doadas devem estar limpas e em bom estado de conservação. A orientação é que a população contribua principalmente com roupas de inverno, cobertores e peças infantis, itens que costumam ter maior demanda durante os períodos de frio intenso. Os locais de coleta podem ser consultados nos sites oficiais das prefeituras. 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários