Adaptação dos livros best-sellers de Elle Kennedy, a série “Off Campus: Amores Improváveis” foi lançada pela Amazon Prime no início de maio e, em menos de duas semanas, registrou mais de 36 milhões de espectadores, tornando-se a terceira maior estreia da plataforma.

A primeira temporada da série foi inspirada no livro “O Acordo”, lançado em 2015, que traz a história do capitão do time de hóquei da universidade e da estudante de música exemplar. Apesar de diferentes, eles se juntam com um objetivo: ela o ajuda a estudar para a prova, enquanto ele a ajuda a conquistar o rapaz dos seus sonhos.

Apesar da narrativa simples e juvenil, a série se tornou um fenômeno na internet e atraiu um público diverso, inclusive mulheres e homens adultos. Quase um mês após o lançamento, a série continua despertando o interesse e levanta o questionamento do que causou a popularidade da produção, principalmente entre o público feminino acima dos 30 anos.