Tosse persistente e febre são sintomas que podem passar despercebidos, pois são, de certa forma, genéricos quando o assunto é doença no sistema respiratório. Esses sintomas, porém, podem esconder uma doença perigosa: a tuberculose. Neste ano, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) registrou 88 casos entre janeiro e maio. Foram 37 em Jundiaí, 19 em Várzea Paulista, 14 em Campo Limpo Paulista, seis em Cabreúva, seis também em Jarinu, quatro em Itupeva e dois em Louveira.

O número, no entanto, deve aumentar, pois, assim como gripe e covid-19, doenças respiratórias que aumentam a incidência no inverno, por exemplo, a tuberculose costuma atingir mais pessoas durante o tempo mais frio. É o que explica o pneumologista do Hospital São Vicente, Eduardo Leme.

“A tuberculose tem incidência aumentada no frio. Isso ocorre porque, nessa época do ano, as pessoas costumam permanecer por mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, mantendo portas e janelas fechadas. Como a tuberculose é uma doença que afeta as vias respiratórias e é transmitida pelo ar, o risco de contágio se torna maior nesses locais, especialmente quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala próximo a outras pessoas em espaços com pouca circulação de ar.”

Eduardo Leme também lembra que a qualidade do ar cai, o que afeta as vias respiratórias. “Durante os períodos de frio, tempo seco e maior concentração de poluição no ar, as mucosas das vias respiratórias tendem a ficar mais irritadas e vulneráveis. Essa condição pode facilitar a entrada de microrganismos, como a bactéria causadora da tuberculose e diversos vírus respiratórios”, diz ele sobre a bactéria bacilo de Koch.