A Igreja Católica comemora hoje (13) o dia de Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, um dos santos mais populares do Brasil e figura homenageada durante as festividades juninas, junto de São João e São Pedro, nos dias 24 e 29 de junho, respectivamente. Conhecido pela pregação religiosa, a caridade para com os pobres e por ser padroeiro das causas impossíveis, Santo Antônio é celebrado pelos devotos e fiéis com festas, mas também momentos de oração, missas e procissões.
Em Jundiaí, a paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro do Anhangabaú, homenageia seu padroeiro com a 62ª edição da tradicional Festa de Santo Antônio. Até dia 21 de junho, haverá missas e parte festiva em louvor ao santo padroeiro, mas neste sábado, das 7h às 22h, haverá a venda do famoso bolo de Santo Antônio e a bênção dos pães. Segundo a assessoria da paróquia, este ano serão 26 mil pedaços de bolo.
Além disso, a paróquia terá missa às 07h, 10h, 12h e 15h e uma procissão às 17h, que também será seguida por missa. Conhecido como “santo casamenteiro”, a fé popular afirma que, quem encontrar as medalhinhas de Santo Antônio, será abençoado com o matrimônio. Diante da crença, o dia também é marcado por simpatias e orações de solteiros em busca do amor.
Outras paróquias
A paróquia Santo Antônio de Pádua, no Engordadouro, celebra Santo Antônio por meio da trezena e de sua festa junina que termina neste domingo (14).
Ao longo deste sábado, a paróquia traz uma programação especial para comemorar o dia do padroeiro. Além da festa, que ocorre das 18h30 às 22h30, serão realizadas duas missas solenes, uma às 10h, na comunidade da capela, e uma às 17h, na comunidade da matriz.
Além de todas as delícias da festa, também será realizada a benção e a venda do bolo de Santo Antônio.
A paróquia Santo Antônio de Pádua, em Ivoturucaia, também comemora o dia de seu padroeiro com festa. A 102ª edição do evento começa hoje e acontecerá até dia 05 de julho, com comidas típicas, brincadeiras e muita diversão para toda a família. Além disso, hoje também haverá venda do bolo de Santo Antônio durante a festa, a partir das 19h.
Por fim, a paróquia São José Operário realiza hoje, às 17h, uma missa votiva de Santo Antônio, com bênção de pães em todas as comunidades (matriz, Santa Cruz e São Gabriel). Apesar de não ser o padroeiro da paróquia, o dia de Santo Antônio marca o início do Arraiá do Operário, festa junina que ocorre apenas hoje e no próximo sábado, a partir das 18h, na matriz.
SERVIÇO
Santo Antônio de Pádua (Engordadouro)
Missa: 10h (capela) e 17h (matriz)
Festa: 18h30 às 22h30
Local: Av. Professor Pedro Clarismundo Fornari, 81
*benção e venda do bolo de Santo Antônio
Santo Antônio de Pádua (Anhangabaú)
Missa: 07h, 10h, 12h, 15h e 18h
Procissão: 17h
Festa: 07h às 22h
Local: Av. Dr. Pedro Soares Camargo, 724
*venda e entrega do bolo de Santo Antônio e benção de pães
Santo Antônio de Pádua (Ivoturucaia)
Festa: a partir das 19h
Local: Av. José Mezzalira, 5247
*venda do bolo de Santo Antônio
São José Operário
Missa: 17h
Festa: a partir das 18h
Local: R. Maestro Paulo Mário de Souza, 284
*benção dos pães