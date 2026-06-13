A Igreja Católica comemora hoje (13) o dia de Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, um dos santos mais populares do Brasil e figura homenageada durante as festividades juninas, junto de São João e São Pedro, nos dias 24 e 29 de junho, respectivamente. Conhecido pela pregação religiosa, a caridade para com os pobres e por ser padroeiro das causas impossíveis, Santo Antônio é celebrado pelos devotos e fiéis com festas, mas também momentos de oração, missas e procissões.

Em Jundiaí, a paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro do Anhangabaú, homenageia seu padroeiro com a 62ª edição da tradicional Festa de Santo Antônio. Até dia 21 de junho, haverá missas e parte festiva em louvor ao santo padroeiro, mas neste sábado, das 7h às 22h, haverá a venda do famoso bolo de Santo Antônio e a bênção dos pães. Segundo a assessoria da paróquia, este ano serão 26 mil pedaços de bolo.

Além disso, a paróquia terá missa às 07h, 10h, 12h e 15h e uma procissão às 17h, que também será seguida por missa. Conhecido como “santo casamenteiro”, a fé popular afirma que, quem encontrar as medalhinhas de Santo Antônio, será abençoado com o matrimônio. Diante da crença, o dia também é marcado por simpatias e orações de solteiros em busca do amor.