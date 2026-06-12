Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do 5º Distrito Policial de Jundiaí desarticularam, nesta quinta-feira (11), um desmanche de caminhões roubados, no bairro do Poste, em Jundiaí. Um homem foi preso em flagrante durante a operação.

No imóvel, os investigadores apreenderam diversos equipamentos utilizados na atividade criminosa, entre eles bloqueadores de sinal de rastreamento (jammers), ferramentas, câmeras de monitoramento instaladas para alertar sobre a aproximação de viaturas policiais, placas adulteradas e geradores de bateria.

O homem que estava no local foi detido e encaminhado à unidade policial. Além da prisão em flagrante, a Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.