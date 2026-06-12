12 de junho de 2026
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UM PRESO

Polícia estoura desmanche de caminhões roubados em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O desmanche era equipado com sistema de monitoramento
O desmanche era equipado com sistema de monitoramento

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do 5º Distrito Policial de Jundiaí desarticularam, nesta quinta-feira (11), um desmanche de caminhões roubados, no bairro do Poste, em Jundiaí. Um homem foi preso em flagrante durante a operação.

No imóvel, os investigadores apreenderam diversos equipamentos utilizados na atividade criminosa, entre eles bloqueadores de sinal de rastreamento (jammers), ferramentas, câmeras de monitoramento instaladas para alertar sobre a aproximação de viaturas policiais, placas adulteradas e geradores de bateria.

O homem que estava no local foi detido e encaminhado à unidade policial. Além da prisão em flagrante, a Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

Segundo o delegado da DIG, Roberto Souza Camargo Junior, a ação foi resultado de um trabalho conjunto entre as equipes da especializada e do 5º Distrito Policial, com emprego de técnicas de investigação e recursos tecnológicos que permitiram identificar e localizar o desmanche.

As investigações prosseguem para apurar a participação de outros envolvidos e a origem dos veículos que eram desmontados no local.

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