Os Estados Unidos fazem nesta sexta-feira (12) sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai, em Los Angeles, às 22h00. A partida marca o início da campanha da seleção anfitriã no Grupo D e será acompanhada por grande público, em um dos jogos mais aguardados da primeira rodada.

Jogando em casa, os norte-americanos chegam com a expectativa de confirmar o favoritismo e iniciar a competição com vitória. A equipe aposta na nova geração de atletas que atua nas principais ligas europeias e busca repetir campanhas de destaque em Mundiais.

O Paraguai retorna à Copa após ficar fora das últimas edições e tenta surpreender logo na estreia. A seleção sul-americana garantiu vaga após boa campanha nas Eliminatórias e aposta na força defensiva para equilibrar o confronto.