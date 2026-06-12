14 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
COPA DO MUNDO

EUA estreiam contra o Paraguai no Mundial

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Drew Hallowell/Getty Images
Seleção anfitriã abre caminhada diante dos sul-americanos
Seleção anfitriã abre caminhada diante dos sul-americanos

Os Estados Unidos fazem nesta sexta-feira (12) sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai, em Los Angeles, às 22h00. A partida marca o início da campanha da seleção anfitriã no Grupo D e será acompanhada por grande público, em um dos jogos mais aguardados da primeira rodada.

Jogando em casa, os norte-americanos chegam com a expectativa de confirmar o favoritismo e iniciar a competição com vitória. A equipe aposta na nova geração de atletas que atua nas principais ligas europeias e busca repetir campanhas de destaque em Mundiais.

O Paraguai retorna à Copa após ficar fora das últimas edições e tenta surpreender logo na estreia. A seleção sul-americana garantiu vaga após boa campanha nas Eliminatórias e aposta na força defensiva para equilibrar o confronto.

O duelo é considerado importante para as pretensões das duas equipes na chave. Um resultado positivo pode representar vantagem na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias da competição.

Além de Estados Unidos e Paraguai, o Grupo D conta com outras seleções que brigam pela classificação, tornando cada ponto decisivo desde a rodada inicial do torneio.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários