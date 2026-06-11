12 de junho de 2026
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RUMO AO ALTAR

Itatiba abre inscrição para casamento comunitário na segunda (15)

Por Da redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
A cerimônia coletiva será realizada no dia 7 de novembro
A cerimônia coletiva será realizada no dia 7 de novembro

A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com o Cartório de Registro Civil e instituições religiosas do município, abre a partir da próxima segunda-feira (15) as inscrições para a 13ª edição do Casamento Comunitário 2026.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, localizada na avenida Nair Soares Macedo Fattori, 200, ao lado da rodoviária. A cerimônia coletiva será realizada no dia 7 de novembro, no salão de eventos do Lar Itatibense da Criança (LIC).

Plantão 

Para facilitar o atendimento aos casais que não conseguem comparecer à Secretaria durante a semana, será realizado um plantão especial no último dia de inscrições, no sábado, dia 27 de junho, das 8h às 12h. O Casamento Comunitário oferece aos participantes a oportunidade de oficializar gratuitamente a união civil e, para aqueles que desejarem, também participar de cerimônia religiosa.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição, os noivos deverão apresentar os seguintes documentos: original e cópia do CPF; original e cópia do RG; original e cópia de um comprovante de residência e da certidão de nascimento. Aqueles que já foram casados no civil anteriormente deverão apresentar a certidão de casamento correspondente.

A documentação será analisada no ato da inscrição, juntamente com os critérios do cadastro social exigidos para participação no programa. Os inscritos estarão sujeitos à análise de cadastro social.

Empréstimo de roupas

Os participantes do Casamento Comunitário e seus familiares também contarão com o apoio da Boutique Solidária do Fundo Social de Solidariedade. O espaço disponibilizará, gratuitamente, roupas femininas e masculinas para adultos e crianças, além de uma ala exclusiva com vestidos de noiva.

A Boutique Solidária funciona na Unidade Mercadão, com entrada pelo estacionamento. Para agendar atendimento, basta entrar em contato pelo telefone (11) 4487-2646, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço

Inscrições para Casamento Comunitário 2026
Data: 15/6 a 27/6
Horário: segunda a sexta, das 8h às 16h
Plantão especial: sábado (27/6), das 8h às 12h
Local: Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
Endereço: Av. Nair Soares Macedo Fattori, 200 – ao lado da Rodoviária
Outras informações: (11) 4524-5231 ou (11) 4524-0747

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