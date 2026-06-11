A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com o Cartório de Registro Civil e instituições religiosas do município, abre a partir da próxima segunda-feira (15) as inscrições para a 13ª edição do Casamento Comunitário 2026.
Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, localizada na avenida Nair Soares Macedo Fattori, 200, ao lado da rodoviária. A cerimônia coletiva será realizada no dia 7 de novembro, no salão de eventos do Lar Itatibense da Criança (LIC).
Plantão
Para facilitar o atendimento aos casais que não conseguem comparecer à Secretaria durante a semana, será realizado um plantão especial no último dia de inscrições, no sábado, dia 27 de junho, das 8h às 12h. O Casamento Comunitário oferece aos participantes a oportunidade de oficializar gratuitamente a união civil e, para aqueles que desejarem, também participar de cerimônia religiosa.
Como se inscrever
Para realizar a inscrição, os noivos deverão apresentar os seguintes documentos: original e cópia do CPF; original e cópia do RG; original e cópia de um comprovante de residência e da certidão de nascimento. Aqueles que já foram casados no civil anteriormente deverão apresentar a certidão de casamento correspondente.
A documentação será analisada no ato da inscrição, juntamente com os critérios do cadastro social exigidos para participação no programa. Os inscritos estarão sujeitos à análise de cadastro social.
Empréstimo de roupas
Os participantes do Casamento Comunitário e seus familiares também contarão com o apoio da Boutique Solidária do Fundo Social de Solidariedade. O espaço disponibilizará, gratuitamente, roupas femininas e masculinas para adultos e crianças, além de uma ala exclusiva com vestidos de noiva.
A Boutique Solidária funciona na Unidade Mercadão, com entrada pelo estacionamento. Para agendar atendimento, basta entrar em contato pelo telefone (11) 4487-2646, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Serviço
Inscrições para Casamento Comunitário 2026
Data: 15/6 a 27/6
Horário: segunda a sexta, das 8h às 16h
Plantão especial: sábado (27/6), das 8h às 12h
Local: Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda
Endereço: Av. Nair Soares Macedo Fattori, 200 – ao lado da Rodoviária
Outras informações: (11) 4524-5231 ou (11) 4524-0747