A Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com o Cartório de Registro Civil e instituições religiosas do município, abre a partir da próxima segunda-feira (15) as inscrições para a 13ª edição do Casamento Comunitário 2026.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda, localizada na avenida Nair Soares Macedo Fattori, 200, ao lado da rodoviária. A cerimônia coletiva será realizada no dia 7 de novembro, no salão de eventos do Lar Itatibense da Criança (LIC).

Plantão

Para facilitar o atendimento aos casais que não conseguem comparecer à Secretaria durante a semana, será realizado um plantão especial no último dia de inscrições, no sábado, dia 27 de junho, das 8h às 12h. O Casamento Comunitário oferece aos participantes a oportunidade de oficializar gratuitamente a união civil e, para aqueles que desejarem, também participar de cerimônia religiosa.

Como se inscrever