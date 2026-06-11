O Sesc Jundiaí recebe nesta sexta-feira (12) o grupo Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. A banda se apresenta a partir das 20h e sobe ao palco com o repertório de seu segundo álbum de estúdio, ‘Música do Esquecimento’, lançado pelo Selo RISCO - Tim Bernardes, Luiza Lian.
Gravado com produção do pianista pernambucano Vitor Araújo, o disco sucede o trabalho de estreia homônimo do grupo, produzido por Ana Frango Elétrico. Em cena, Sophia Chablau (voz e guitarra), Vicente Tassara (guitarra e teclados), Téo Serson (baixo) e Theo Cecato (bateria) apresentam faixas que transitam por canções contemporâneas em português, narrando experiências cotidianas, afetivas e estéticas sob a ótica da juventude urbana. Entre os destaques do trabalho está o single ‘Segredo’, que rendeu ao grupo uma indicação ao Prêmio Multishow na categoria Rock do Ano.
Indie rock
Formada em 2019, a banda constrói sua identidade musical a partir do indie rock e do pós-punk, combinando guitarras distorcidas a uma lírica bem-humorada que dialoga com o pop alternativo e a vanguarda paulista.
Com essa assinatura sonora, o grupo acumulou passagens por palcos nacionais e internacionais, incluindo circuitos no Nordeste brasileiro e apresentações em festivais como o Primavera Sound Barcelona e o Lollapalooza Brasil. O show no Sesc conta ainda com arranjos que trazem colaborações de nomes como o compositor maranhense Negro Léo.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Show - Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, ‘Música do Esquecimento’
Data: 12/6
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Evento pago - ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc