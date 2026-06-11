11 de junho de 2026
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CINEMA

Começa neste sábado o 6º Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O evento reúne 24 obras selecionadas em uma programação gratuita voltada à valorização do cinema independente e dos talentos da região
O evento reúne 24 obras selecionadas em uma programação gratuita voltada à valorização do cinema independente e dos talentos da região

A produção audiovisual da Região Metropolitana de Jundiaí ganha espaço e visibilidade a partir deste sábado (13), com o início da 6ª edição do Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí. Realizado até o dia 18 de junho, o evento reúne 24 obras selecionadas em uma programação gratuita voltada à valorização do cinema independente e dos talentos da região.

As exibições acontecem na Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, localizada no Espaço Expressa, e apresentam ao público diferentes narrativas, estilos e olhares sobre temas contemporâneos. A programação completa está disponível no portal da Cultura: cultura.jundiai.sp.gov.br/festivaldecurtas.

O festival recebeu inscrições de realizadores de Jundiaí, Várzea Paulista, Cabreúva, Louveira e Itupeva, consolidando-se como um importante espaço de difusão cultural e incentivo à criação artística na região.

Ao dar visibilidade aos realizadores da região e oferecer exibições gratuitas ao público, a iniciativa contribui para o fortalecimento da identidade cultural do território, fomenta a economia criativa e reafirma o compromisso de Jundiaí com o desenvolvimento da cultura e do cinema independente.

Serviço
6º Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí
Data: de 14 a 18 de junho de 2026
Local: Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas – Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – Centro)
Entrada gratuita

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