A produção audiovisual da Região Metropolitana de Jundiaí ganha espaço e visibilidade a partir deste sábado (13), com o início da 6ª edição do Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí. Realizado até o dia 18 de junho, o evento reúne 24 obras selecionadas em uma programação gratuita voltada à valorização do cinema independente e dos talentos da região.

As exibições acontecem na Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, localizada no Espaço Expressa, e apresentam ao público diferentes narrativas, estilos e olhares sobre temas contemporâneos. A programação completa está disponível no portal da Cultura: cultura.jundiai.sp.gov.br/festivaldecurtas.

O festival recebeu inscrições de realizadores de Jundiaí, Várzea Paulista, Cabreúva, Louveira e Itupeva, consolidando-se como um importante espaço de difusão cultural e incentivo à criação artística na região.