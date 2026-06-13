Qual é a hora mais importante do seu dia?

Muitas pessoas responderiam que é a hora do trabalho, da reunião mais importante, do almoço em família ou daquele compromisso que gera renda e sustento. Mas eu gostaria de propor uma reflexão diferente: talvez a hora mais importante do seu dia seja justamente aquela que você dedica à sua saúde.

A sociedade valoriza a produtividade acima de tudo. Corremos de um compromisso para outro, respondemos mensagens constantemente, acompanhamos notificações, lidamos com prazos, responsabilidades familiares e demandas profissionais cada vez maiores. A sensação é de que estamos sempre atrasados e sempre devendo alguma coisa para alguém.

Porém, nosso cérebro não foi projetado para viver nesse estado de alerta permanente. Quando interpretamos o mundo como uma sequência infinita de urgências, ativamos repetidamente o chamado eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, conhecido como eixo HPA, um dos principais sistemas de resposta ao estresse do organismo.

Em situações agudas, essa resposta é fundamental para a sobrevivência. O corpo libera adrenalina e cortisol, aumenta a frequência cardíaca e prepara o organismo para agir. O problema surge quando esse mecanismo deixa de ser temporário e passa a funcionar durante grande parte do dia, no dia a dia.

Com o tempo, o excesso de ativação do sistema nervoso simpático pode contribuir para alterações do sono, fadiga, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, inflamação e aumento da percepção de dor. É como se o organismo permanecesse constantemente preparado para enfrentar uma ameaça que nunca termina.

Paradoxalmente, é justamente nesse momento que muitas pessoas abandonam uma das ferramentas mais eficazes para regular o estresse: o exercício físico. Estudos mostram que a atividade física melhora a função do eixo HPA, aumenta a resiliência ao estresse, favorece a produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar e melhora a capacidade de adaptação do sistema nervoso.

Mesmo assim, em meio à correria, a primeira coisa que costuma sair da agenda é o movimento. E seguimos acreditando que estamos ganhando tempo. Mas será que estamos mesmo?

Existe uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir: podemos procrastinar quase tudo na vida, menos a nossa saúde.

O corpo registra diariamente as escolhas que fazemos. Cada noite maldormida, cada excesso de estresse, cada hora sentado sem movimento e cada treino deixado para depois vão construindo, pouco a pouco, a saúde que teremos no futuro.

Adoro esta reflexão: enquanto você tem saúde, pode se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo. Pode pensar no trabalho, nos filhos, nos estudos, nas viagens, nos projetos e nos sonhos. Mas quando a saúde falta, todas essas preocupações perdem espaço para uma só: recuperar a saúde!

Quem já enfrentou uma lesão, uma dor crônica ou uma doença sabe exatamente do que estou falando. De repente, aquilo que parecia urgente deixa de ser prioridade.

É por isso que a atividade física não deveria ocupar os espaços vazios da agenda. Ela deveria ter um espaço reservado. Protegido. Sagrado.

A ciência mostra que o exercício físico reduz significativamente o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, osteoporose, depressão e ansiedade. Além disso, melhora a memória, a concentração, a qualidade do sono e a capacidade funcional.

Sabemos que músculos ativos produzem as miocinas, substâncias capazes de beneficiar diversos órgãos, incluindo o cérebro. Em outras palavras, quando você se movimenta, não está apenas fortalecendo músculos. Está investindo em todo o seu organismo.

Talvez o maior equívoco da vida moderna seja enxergar o exercício como um luxo, quando ele é uma necessidade biológica.

Não espere a doença chegar para valorizar a saúde. Não espere a dor aparecer para cuidar do corpo.

Abra sua agenda e observe tudo aquilo que considera importante. Agora, pergunte a si mesmo: onde está o horário reservado para cuidar da única coisa que permitirá que você continue realizando todas as outras?

Porque, no final das contas, quando temos saúde, temos mil preocupações. Quando perdemos a saúde, passamos a ter apenas uma. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo, pioneira do método ELDOA no Brasil.