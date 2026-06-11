A Câmara de Vereadores foi palco nesta quarta-feira (10) da primeira audiência pública sobre um dos três projetos que tramitam na Casa Legislativa e buscam ampliar as restrições a empreendimentos imobiliários na Serra do Japi. O debate pré-agendado ocorreu um dia após o Ministério Público instaurar inquérito para apurar o modelo de expansão urbana em Jundiaí, documento que citou a Serra. As propostas ganharam força nas últimas semanas com a aproximação do vencimento da Lei Complementar nº 518, de 24 de maio de 2012, posteriormente ampliada pela Lei Complementar nº 576, de autoria do ex-vereador e atual prefeito Gustavo Martinelli.

Durante a audiência, os participantes destacaram a necessidade de revisão da Lei Complementar nº 417, que instituiu o Sistema de Proteção da Serra do Japi. Autor do projeto de lei em discussão na audiência nº1183/2026, o vereador Henrique Parra (PSOL) defendeu que a prorrogação das restrições aos empreendimentos “seja acompanhada de medidas permanentes de proteção ao território”.

Segundo o parlamentar, “a simples renovação do congelamento não resolve os desafios relacionados à ocupação da Serra”. Para ele, além da prorrogação das restrições, é necessário reestruturar a fiscalização e promover a revisão da Lei Complementar nº 417. “Precisamos de soluções permanentes. Ficar apenas prorrogando o congelamento não resolve efetivamente a questão”, afirmou.