11 de junho de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Romu prende homem por tráfico na biqueira do 'escadão'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As drogas e o dinheiro foram apreendidos
As drogas e o dinheiro foram apreendidos

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Parque Loja da China, no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. A ocorrência resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes e dinheiro.

A equipe realizava patrulhamento pelo local conhecido como 'escadão', apontado como ponto de venda de drogas, quando avistou dois homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, enquanto o outro permaneceu no local e foi abordado pelos agentes.

Durante a revista, os guardas encontraram uma sacola contendo várias porções de drogas já fracionadas para comercialização. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro, proveniente da venda dos entorpecentes.

O suspeito foi conduzido à delegacia da cidade, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

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