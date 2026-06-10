Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Parque Loja da China, no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. A ocorrência resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes e dinheiro.
A equipe realizava patrulhamento pelo local conhecido como 'escadão', apontado como ponto de venda de drogas, quando avistou dois homens em atitude suspeita.
Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, enquanto o outro permaneceu no local e foi abordado pelos agentes.
Durante a revista, os guardas encontraram uma sacola contendo várias porções de drogas já fracionadas para comercialização. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro, proveniente da venda dos entorpecentes.
O suspeito foi conduzido à delegacia da cidade, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
As drogas e o dinheiro foram apreendidos.