A programação do CineSolar prevista para quinta-feira (11), na Quadrinha da Vila Ana, está adiada. O comunicado foi feito pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A medida foi adotada devido a um problema mecânico no furgão do projeto, que passará por manutenção antes de retomar suas atividades.

A organização do CineSolar informa que uma nova data para a realização do evento será anunciada em breve pelos canais oficiais do projeto e da Prefeitura. O CineSolar é o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. A iniciativa une cultura, educação e sustentabilidade, levando sessões gratuitas de cinema e atividades interativas para espaços públicos em diversas cidades do país.