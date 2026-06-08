09 de junho de 2026
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PROBLEMA MECÂNICO

Na Vila Ana: sessões do CineSolar são adiadas

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Medida foi adotada devido a problema mecânico no furgão do projeto
Medida foi adotada devido a problema mecânico no furgão do projeto

A programação do CineSolar prevista para quinta-feira (11), na Quadrinha da Vila Ana, está adiada. O comunicado foi feito pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A medida foi adotada devido a um problema mecânico no furgão do projeto, que passará por manutenção antes de retomar suas atividades.

A organização do CineSolar informa que uma nova data para a realização do evento será anunciada em breve pelos canais oficiais do projeto e da Prefeitura. O CineSolar é o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. A iniciativa une cultura, educação e sustentabilidade, levando sessões gratuitas de cinema e atividades interativas para espaços públicos em diversas cidades do país.

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