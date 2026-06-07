Com a proximidade da Copa do Mundo, especialistas alertam consumidores para o aumento de golpes envolvendo ingressos, produtos licenciados e itens colecionáveis vendidos pela internet. Levantamento aponta que um em cada três internautas brasileiros já teve contato com fraudes relacionadas ao futebol ou ao Mundial.

Segundo levantamento da empresa de cibersegurança NordVPN, cerca de um em cada três internautas brasileiros (34%) relatou ter tido contato com algum tipo de golpe relacionado ao futebol ou à Copa do Mundo entre 2024 e 2025. Entre as fraudes mais comuns estão a venda de ingressos falsos para partidas, anúncios de produtos e colecionáveis que nunca são entregues, comercialização de figurinhas falsificadas, apostas esportivas ilegais e páginas que se passam por lojas oficiais ou parceiras do evento para obter pagamentos e dados pessoais das vítimas.



De acordo com o estudo, redes sociais e aplicativos de mensagens são os principais canais utilizados pelos criminosos. Por meio de anúncios patrocinados, promoções falsas e links fraudulentos, os golpistas atraem consumidores e induzem pagamentos, principalmente via Pix, modalidade que dificulta a recuperação dos valores após a transferência. Golpes crescem com uso de inteligência artificial, apontou o levantamento.