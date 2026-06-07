09 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Homem é preso por não pagar pensão da filha de 21 anos

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Os militares descobriram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por dívida de pensão à filha de 21 anos
Os militares descobriram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por dívida de pensão à filha de 21 anos

Um homem foi preso em Jundiaí na noite deste sábado (6) após ser abordado por Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhãoe apresentar identidade falsa. Ele estava com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão da filha de 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Guanabara, policiais perceberam que um veículo mudou bruscamente de direção após visualizar a viatura. Diante disso, os militares seguiram o carro e realizaram a abordagem do suspeito na avenida Alceu Damião Peixoto.

Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais fornecendo dados falsos. No entanto, a mentira foi descoberta e confirmada com o auxílio do sistema ‘Muralha’, que apresentou a verdadeira identidade do homem. Ainda segundo a PM, ele tentou fugir, mas foi impedido pela equipe.

À PM, o homem alegou saber da sua condição de procurado pela Justiça, mas disse que tinha sua estratégia de enganação por meio de nome fictício para não ser capturado.

O homem, que de acordo com a PM já foi preso uma vez pelo mesmo motivo, nega a paternidade. Ele foi apresentado ao Plantão Policial de Jundiaí e permaneceu à disposição da Justiça.

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