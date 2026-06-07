Um homem foi preso em Jundiaí na noite deste sábado (6) após ser abordado por Policiais Militares da Força Tática do 11° Batalhãoe apresentar identidade falsa. Ele estava com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão da filha de 21 anos.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro Guanabara, policiais perceberam que um veículo mudou bruscamente de direção após visualizar a viatura. Diante disso, os militares seguiram o carro e realizaram a abordagem do suspeito na avenida Alceu Damião Peixoto.

Durante a abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais fornecendo dados falsos. No entanto, a mentira foi descoberta e confirmada com o auxílio do sistema ‘Muralha’, que apresentou a verdadeira identidade do homem. Ainda segundo a PM, ele tentou fugir, mas foi impedido pela equipe.