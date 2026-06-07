09 de junho de 2026
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CineSolar leva cinema ao ar livre para a Vila Ana

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O público vai curtir na sessão principal à aventura ‘O Menino e o Panda’
O público vai curtir na sessão principal à aventura ‘O Menino e o Panda’

A Quadrinha da Vila Ana recebe na próxima quinta-feira (11) mais uma edição do CineSolar. A população terá a oportunidade de vivenciar uma experiência cultural e educativa especial, já que é o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. A atração começa às 18h30, com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades.

O público poderá assistir a uma seleção de curtas-metragens e, na sessão principal, à aventura ‘O Menino e o Panda’. Todas as exibições contam com recursos de acessibilidade. Além das sessões de cinema, os visitantes poderão conhecer de perto o furgão do CineSolar, uma estrutura itinerante equipada com placas fotovoltaicas responsáveis por gerar a energia utilizada em toda a operação do cinema.

CineSolar

O projeto une arte, ciência, tecnologia e sustentabilidade, proporcionando uma experiência interativa que demonstra, de forma lúdica, como a energia solar pode ser transformada em eletricidade. Com iluminação especial, objetos interativos e materiais reciclados na composição do espaço, a iniciativa busca estimular a reflexão sobre o uso de fontes renováveis de energia e a preservação do meio ambiente.

Lançado em 2013 pela Brazucah Produções, o CineSolar é o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. O projeto conta com patrocínio do Grupo CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e leva cultura, educação e sustentabilidade para cidades de todo o país.

Programação

18h30 – Sessão de curtas-metragens
19h30 – Exibição do filme “O Menino e o Panda”

Serviço

CineSolar – Cinema ao ar livre movido a energia solar
Data: 11/6
Horário: A partir das 18h30
Local: Quadrinha da Vila Ana – Avenida Doutor Paulo Moutram, 440, Vila Ana
Em caso de chuva: Associação de Moradores da Vila Ana – Rua José Schioser, 65, Vila Ana
Entrada gratuita - sem necessidade de retirada de ingressos
Atrações: distribuição de pipoca e visita ao furgão do CineSolar

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