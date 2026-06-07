A Quadrinha da Vila Ana recebe na próxima quinta-feira (11) mais uma edição do CineSolar. A população terá a oportunidade de vivenciar uma experiência cultural e educativa especial, já que é o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. A atração começa às 18h30, com entrada gratuita e programação voltada para todas as idades.

O público poderá assistir a uma seleção de curtas-metragens e, na sessão principal, à aventura ‘O Menino e o Panda’. Todas as exibições contam com recursos de acessibilidade. Além das sessões de cinema, os visitantes poderão conhecer de perto o furgão do CineSolar, uma estrutura itinerante equipada com placas fotovoltaicas responsáveis por gerar a energia utilizada em toda a operação do cinema.

CineSolar