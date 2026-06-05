O ‘Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa’, considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa do interior paulista, já começou e acontece neste final de semana e também entre os dias 12 e 14 de junho, no Parque da Uva.
Durante sete dias de programação, o espaço será transformado em um grande centro de cultura, gastronomia e entretenimento, atraindo visitantes de diversas cidades do interior paulista e da Região Metropolitana de São Paulo.
A expectativa da organização é receber milhares de pessoas ao longo dos dois finais de semana do evento, consolidando o festival como um dos principais encontros da comunidade japonesa e dos admiradores da cultura oriental no Brasil.
Turismo e economia local
Além de promover o legado da tradição e da cultura japonesa, ‘Jundiaí Matsuri’ também é responsável por movimentar a economia do município. Hotéis, restaurantes, postos de combustível, serviços de transporte e o comércio local registram aumento no movimento durante a realização do festival.
Além disso, o evento ainda gera oportunidades para expositores, produtores culturais, artistas, comerciantes e empreendedores ligados à gastronomia e ao universo oriental.
Mais de 60 atrações
Em 2026, a programação foi ampliada para dois finais de semana e foi planejada para atender públicos de todas as idades. Entre os destaques estão:
Shows Musicais
O festival receberá apresentações de Joe Hirata e Karen Ito, nomes reconhecidos da música nipo-brasileira, além das apresentações do Departamento de Canto da Nipo Jundiaí.
Taikô: a força dos tambores japoneses
Os tradicionais tambores japoneses prometem emocionar o público com performances de forte impacto visual e sonoro.
Danças Tradicionais
O público poderá acompanhar apresentações que preservam séculos de tradição japonesa, como Shan Shan Kasa Odori, Mutsumi Kai.
Oficinas e Experiências
Entre as atividades culturais gratuitas estão origami, kirigami, mangá, pixel art, oshibana e shuji, além das exposições de bonsai e ikebana.
Gastronomia japonesa
A praça de alimentação reunirá alguns dos pratos mais conhecidos da culinária japonesa. Entre as opções estarão sushi, sashimi, yakissoba, tempurá, guiozá e doces típicos japoneses
A estrutura contará com áreas de convivência e painéis de LED para acompanhar as atrações do festival.
Concurso Cosplay
Outro destaque é o Concurso Cosplay, que vai reunir centenas de personagens inspirados em animes, games, mangás e séries japonesas. As inscrições permanecem abertas e podem ser realizadas on-line (CLICA AQUI).
Cultura e solidariedade
A entrada para o festival será gratuita mediante a doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, reforçando o caráter social do evento. Segundo o presidente da Nipo Jundiaí, Pedro Shizuo Inamura, a ação une tradição, cultura e solidariedade em um só espaço.
"O Matsuri é uma oportunidade para aproximar as pessoas da cultura japonesa e, ao mesmo tempo, contribuir com uma importante ação solidária para a cidade."
Serviço
Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa
Datas e horários:
• 04/06 (quinta-feira) – das 10h às 22h
• 05/06 (sexta-feira) – das 17h às 22h
• 06/06 (sábado) – das 10h às 22h
• 07/06 (domingo) – das 10h às 20h
• 12/06 (sexta-feira) – das 17h às 22h
• 13/06 (sábado) – das 10h às 22h
• 14/06 (domingo) – das 10h às 20h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) - avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú – Jundiaí/SP
Entrada gratuita mediante ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível!