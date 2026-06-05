O ‘Jundiaí Matsuri 2026 – Festival da Cultura e Gastronomia Japonesa’, considerado um dos maiores eventos da cultura japonesa do interior paulista, já começou e acontece neste final de semana e também entre os dias 12 e 14 de junho, no Parque da Uva.

Durante sete dias de programação, o espaço será transformado em um grande centro de cultura, gastronomia e entretenimento, atraindo visitantes de diversas cidades do interior paulista e da Região Metropolitana de São Paulo.

A expectativa da organização é receber milhares de pessoas ao longo dos dois finais de semana do evento, consolidando o festival como um dos principais encontros da comunidade japonesa e dos admiradores da cultura oriental no Brasil.

Turismo e economia local