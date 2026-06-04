O "Estudo Populacional" elaborado no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que projeta a cidade para as próximas décadas, foi apresentado pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a DAE Jundiaí, no Paço Municipal.
O levantamento projeta o crescimento da população até 2046 e servirá de base para o planejamento dos serviços de saneamento, garantindo que a cidade continue preparada para atender às demandas futuras de forma organizada, sustentável e eficiente. “Temos o compromisso de planejar hoje a cidade que queremos para as futuras gerações. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, aliada ao estudo populacional, é uma ferramenta fundamental para orientar investimentos e assegurar que os serviços públicos acompanhem o crescimento da cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Participaram da apresentação gestores e técnicos das Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT), Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Habitação Social (SMHAB), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Governo (SMGOV), Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), além de representantes da DAE Jundiaí.
Durante o encontro, foi apresentada a metodologia utilizada na elaboração do estudo. O levantamento representa uma etapa estratégica da revisão do PMSB e servirá de base para as estimativas de demanda dos sistemas de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e demais componentes que integram o saneamento básico municipal.
O estudo foi apresentado após o ciclo de seis pré-audiências públicas para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, concluído na semana passada (30). O documento irá orientar as políticas públicas do setor pelos próximos 20 anos. As reuniões discutiram como será a gestão de temas essenciais como água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana (água das chuvas) e resíduos sólidos (gestão do lixo). Durante os encontros, moradores apresentaram sugestões que serão anexadas a um relatório técnico encaminhado ao grupo responsável pela análise e validação do documento.