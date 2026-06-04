04 de junho de 2026
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ATÉ 2046 EM JUNDIAÍ

Revisão do plano de saneamento avança com estudo populacional

Por Alan Cavalieri | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Jundiaí / Divulgação
Apresentação de ‘Estudo Populacional’ do Plano Municipal de Saneamento Básico ocorreu após série de audiências públicas
Apresentação de ‘Estudo Populacional’ do Plano Municipal de Saneamento Básico ocorreu após série de audiências públicas

O "Estudo Populacional" elaborado no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que projeta a cidade para as próximas décadas, foi apresentado pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a DAE Jundiaí, no Paço Municipal.

O levantamento projeta o crescimento da população até 2046 e servirá de base para o planejamento dos serviços de saneamento, garantindo que a cidade continue preparada para atender às demandas futuras de forma organizada, sustentável e eficiente. “Temos o compromisso de planejar hoje a cidade que queremos para as futuras gerações. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, aliada ao estudo populacional, é uma ferramenta fundamental para orientar investimentos e assegurar que os serviços públicos acompanhem o crescimento da cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Participaram da apresentação gestores e técnicos das Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT), Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Habitação Social (SMHAB), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Governo (SMGOV), Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), além de representantes da DAE Jundiaí.

Durante o encontro, foi apresentada a metodologia utilizada na elaboração do estudo. O levantamento representa uma etapa estratégica da revisão do PMSB e servirá de base para as estimativas de demanda dos sistemas de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e demais componentes que integram o saneamento básico municipal.

O estudo foi apresentado após o ciclo de seis pré-audiências públicas para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, concluído na semana passada (30). O documento irá orientar as políticas públicas do setor pelos próximos 20 anos. As reuniões discutiram como será a gestão de temas essenciais como água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana (água das chuvas) e resíduos sólidos (gestão do lixo). Durante os encontros, moradores apresentaram sugestões que serão anexadas a um relatório técnico encaminhado ao grupo responsável pela análise e validação do documento.

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