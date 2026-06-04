O "Estudo Populacional" elaborado no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que projeta a cidade para as próximas décadas, foi apresentado pela Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a DAE Jundiaí, no Paço Municipal.

O levantamento projeta o crescimento da população até 2046 e servirá de base para o planejamento dos serviços de saneamento, garantindo que a cidade continue preparada para atender às demandas futuras de forma organizada, sustentável e eficiente. “Temos o compromisso de planejar hoje a cidade que queremos para as futuras gerações. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, aliada ao estudo populacional, é uma ferramenta fundamental para orientar investimentos e assegurar que os serviços públicos acompanhem o crescimento da cidade”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Participaram da apresentação gestores e técnicos das Secretarias de Mobilidade e Transporte (SMMT), Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Habitação Social (SMHAB), Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Governo (SMGOV), Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), além de representantes da DAE Jundiaí.