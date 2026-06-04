O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) instaurou um Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA) para apurar a oferta de ensino noturno nas escolas estaduais de Jundiaí e verificar se o acesso dos estudantes à modalidade está sendo garantido pela rede pública. A investigação foi instaurada em 20 de maio, em meio ao fechamento de classes de ensino noturno para alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio nos últimos anos.

Em 2025, manifestações mobilizaram as ruas de Jundiaí contra o encerramento das atividades da Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, uma das mais tradicionais da cidade, que completou 60 anos no mês passado.

A comunidade chegou a organizar um abaixo-assinado com mais de 2,5 mil assinaturas, mas a iniciativa não surtiu efeito. Na ocasião, a Secretaria da Educação do Estado justificou a medida, afirmando que a reorganização buscava otimizar a ocupação das salas de aula e manter as turmas em funcionamento. A pasta informou ainda que estudantes que necessitassem cursar o ensino noturno poderiam solicitar matrícula em escolas com essa oferta mediante comprovação de vínculo empregatício.