A atuação de uma massa de ar frio e seco sobre o Sudeste do Brasil deve provocar queda gradual das temperaturas em Jundiaí, com destaque para as madrugadas e primeiras horas do dia. No domingo (7), a temperatura mínima poderá atingir 9°C, a menor prevista para o período. Apesar do frio nas manhãs, o tempo seguirá estável, sem previsão de chuvas significativas.

Para o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (4), a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 23°C. Na sexta-feira (5), os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C. Já no sábado (6), a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 22°C. No domingo (7), o frio se intensifica, com mínima de 9°C e máxima de 21°C.

Além da queda das temperaturas, a massa de ar seco contribuirá para a redução da umidade relativa do ar durante o período da tarde. Para pessoas mais sensíveis, é importante reforçar os cuidados com as vias aéreas.

Cuidados com a saúde