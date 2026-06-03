03 de junho de 2026
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METEOROLOGIA

Feriado prolongado de Corpus Christi será gelado em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Jundiaí terá queda da temperatura nos próximos dias
Jundiaí terá queda da temperatura nos próximos dias

A atuação de uma massa de ar frio e seco sobre o Sudeste do Brasil deve provocar queda gradual das temperaturas em Jundiaí, com destaque para as madrugadas e primeiras horas do dia. No domingo (7), a temperatura mínima poderá atingir 9°C, a menor prevista para o período. Apesar do frio nas manhãs, o tempo seguirá estável, sem previsão de chuvas significativas.

Para o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (4), a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 23°C. Na sexta-feira (5), os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C. Já no sábado (6), a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 22°C. No domingo (7), o frio se intensifica, com mínima de 9°C e máxima de 21°C.

Além da queda das temperaturas, a massa de ar seco contribuirá para a redução da umidade relativa do ar durante o período da tarde. Para pessoas mais sensíveis, é importante reforçar os cuidados com as vias aéreas.

Cuidados com a saúde

  • Diante da previsão de frio e tempo seco, a orientação é reforçar a hidratação ao longo do dia;
  • Manter-se agasalhado, especialmente durante as manhãs e à noite;
  • Evitar mudanças bruscas de temperatura;
  • Utilizar hidratantes para a pele e soro fisiológico para hidratar as vias nasais;
  • Dar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Emergência
Defesa Civil: 199
Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060
Corpo de Bombeiros: 193
Samu: 192

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