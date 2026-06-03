Os vereadores de Jundiaí aprovaram nesta terça-feira (2), com 17 votos favoráveis, o Projeto de Lei nº 15.265/2026, que reconhece como utilidade pública a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal (ACMJ). De autoria do vereador Dr. Kachan Jr. (REP), a proposta concede o título à entidade que atua no apoio, orientação e acolhimento de pacientes e familiares que utilizam cannabis medicinal em tratamentos de saúde.

Segundo a justificativa do projeto, a associação também contribui para a disseminação de informações sobre o uso terapêutico da cannabis. O reconhecimento de utilidade pública é concedido a entidades que prestam serviços de interesse coletivo e pode facilitar o acesso a parcerias, convênios e editais públicos. Durante a discussão da matéria, Kachan destacou que a cannabis medicinal é utilizada em tratamentos sob acompanhamento médico e que o reconhecimento da entidade passou por análise jurídica antes de chegar ao plenário.

Na tribuna, o presidente da ACMJ, Rogério Alexandre Colognesi, reiterou a importância do reconhecimento, principalmente diante do preconceito e do estigma ainda existentes sobre o tema. Disse que “ainda há muita desinformação e barreiras”. Segundo ele, “é nesse contexto que o projeto entra oferecendo apoio e encurtando o caminho entre o paciente e o tratamento”. Finalizou dizendo que a lei de reconhecimento não representa apenas um avanço institucional, mas também a relevância da entidade em benefício da população de Jundiaí.