A proximidade do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, tem elevado a expectativa dos comerciantes de Jundiaí. A data é considerada uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestre e deve beneficiar diferentes setores como vestuário, calçados, perfumaria, joalherias, gastronomia e turismo.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), lojas de roupas e calçados devem estar entre as mais procuradas pelos consumidores neste período. Farmácias e perfumarias também devem registrar aumento nas vendas, impulsionadas pela procura por cosméticos e produtos de beleza. Outros setores que podem se destacar são os de móveis e decoração.
Para o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, os setores de gastronomia e turismo também podem se beneficiar com a data, assim como os supermercados, já que há casais que optam por celebrar em casa, de forma mais íntima e pessoal. “O Dia dos Namorados é uma data muito representativa para o comércio porque pode refletir em mais de um segmento. O mercado de trabalho e o aumento da renda ainda devem garantir resultados positivos para o varejo na região neste Dia dos Namorados. É o momento de os empresários apostarem na decoração das vitrines, investirem em promoções, kits presentes e facilidades de pagamento”, afirma.
No Centro de Jundiaí, alguns lojistas já percebem reflexos positivos. A subgerente de uma joalheira, Cassiane Andion, afirma que o movimento está melhor do que no mesmo período do ano passado. “Acho que os eventos que estão fazendo aqui no Centro e a segurança que estão dando ajudam bastante no movimento”, comenta.
Entre os produtos mais procurados na loja estão brincos, colares e anéis solitários. Para o Dia dos Namorados, porém, as alianças de namoro lideram as vendas. Como incentivo aos consumidores, a empresa realiza uma campanha em que compras acima de R$ 300 dão direito a participar do sorteio de um jantar romântico.
A expectativa também é positiva em uma loja de moda íntima. A proprietária, Ana Claudia Pelogia, explica que o movimento costuma se intensificar nos dias mais próximos à data. “Ainda não sentimos uma procura muito grande, mas isso é normal. A semana do Dia dos Namorados costuma ser a mais movimentada e estamos preparados com bastante novidade para os clientes”, afirma.
Segundo a empresária, os pijamas e conjuntos de lingerie estão entre os itens mais procurados pelos consumidores. Ana Claudia também acredita que eventos promovidos na região central ajudam a atrair visitantes ao comércio. “Tem acontecido bastante feirinha e eventos gastronômicos. Isso acaba trazendo mais pessoas para o Centro. Precisamos desses atrativos porque é um lugar gostoso para passear e fazer compras”, diz.
Ana Claudia Pelogia, da loja de moda íntima, espera aumento nos próximos dias
Na loja de calçados a expectativa também é de bons resultados. O gerente Patrick Totta afirma que a loja já trabalha com ações voltadas para a data e espera ao menos repetir o desempenho registrado no ano passado. “A expectativa é ótima. O apelo da data favorece bastante as vendas e toda a equipe já está trabalhando com a temática do Dia dos Namorados”, afirma.
Entre as estratégias adotadas estão campanhas promocionais, descontos para clientes cadastrados e programas de cashback. Segundo Totta, o público feminino é o que mais procura a loja durante este período.
Casais mantêm a celebração da data
Além dos comerciantes, os consumidores também já iniciaram a busca pelo presente ideal.
Casados há 38 anos, os professores aposentados Andrea e Gilberto Fernandes começaram a história de amor justamente em um Dia dos Namorados e mantêm até hoje a tradição de trocar presentes e celebrar a data. Enquanto procuravam opções no comércio de Jundiaí, o casal destacou a importância de valorizar momentos de carinho e comemorar a trajetória construída juntos.
Andrea e Gilberto Fernandes mantêm a tradição de celebrar a data