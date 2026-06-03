A proximidade do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, tem elevado a expectativa dos comerciantes de Jundiaí. A data é considerada uma das mais importantes para o varejo no primeiro semestre e deve beneficiar diferentes setores como vestuário, calçados, perfumaria, joalherias, gastronomia e turismo.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), lojas de roupas e calçados devem estar entre as mais procuradas pelos consumidores neste período. Farmácias e perfumarias também devem registrar aumento nas vendas, impulsionadas pela procura por cosméticos e produtos de beleza. Outros setores que podem se destacar são os de móveis e decoração.

Para o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, os setores de gastronomia e turismo também podem se beneficiar com a data, assim como os supermercados, já que há casais que optam por celebrar em casa, de forma mais íntima e pessoal. “O Dia dos Namorados é uma data muito representativa para o comércio porque pode refletir em mais de um segmento. O mercado de trabalho e o aumento da renda ainda devem garantir resultados positivos para o varejo na região neste Dia dos Namorados. É o momento de os empresários apostarem na decoração das vitrines, investirem em promoções, kits presentes e facilidades de pagamento”, afirma.