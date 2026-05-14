14 de maio de 2026
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CONCRETAGEM

Obras do trem que ligará Jundiaí a Campinas avançam

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
As obras tiveram início no fim de março e avançam de forma gradual no trecho entre Campinas e Jundiaí
As obras tiveram início no fim de março e avançam de forma gradual no trecho entre Campinas e Jundiaí

As obras do projeto TIC Eixo Norte – trem que irá ligar Jundiaí a Campinas -  avançam em Vinhedo. Nesta quinta-feira (14) foi iniciada a concretagem do muro de contenção, estrutura que garante a continuidade dos trabalhos no trecho e o avanço da terraplenagem, a ampliação da plataforma de trabalho e a futura implantação das novas vias ferroviárias. As obras tiveram início no fim de março e avançam de forma gradual no trecho entre Campinas e Jundiaí.

De acordo com a TIC Trens, as frentes de obras estão concentradas na preparação do terreno e nas intervenções necessárias para viabilizar os novos serviços ferroviários entre São Paulo e a região de Campinas. O projeto TIC Eixo Norte é estruturado em três serviços integrados: o Trem Intercidades (TIC), que ligará São Paulo a Campinas; o Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas; e a modernização da Linha 7-Rubi.

O TIC será o primeiro trem de média velocidade do Brasil, com operação prevista para 2031 e velocidade de até 140 km/h. Já o TIM, previsto para 2029, atenderá os municípios de Louveira, Vinhedo e Valinhos.

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