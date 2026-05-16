Um homem de 34 anos, em situação de rua, morreu na noite desta sexta-feira (15), na rua Lima, na Ponte São João, em Jundiaí, após passar mal enquanto consumia bebida alcoólica sob uma árvore. O caso foi registrado como morte suspeita.
De acordo com relatos de outros moradores de rua que estavam com ele, a vítima teria ingerido cachaça e, pouco depois, começou a se sentir mal. Em seguida, perdeu os sinais vitais ainda no local.
Moradores da região acionaram a Polícia Militar e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem já estava sem vida quando o socorro chegou.
Segundo testemunhas, ele era portador de HIV e tinha histórico de dependência química e alcoolismo. Ainda conforme apurado, a vítima já havia sido socorrida em outras ocasiões por problemas relacionados ao uso de álcool e drogas.
A área foi preservada para o trabalho da Perícia Técnica. Depois dos procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).