18 de maio de 2026
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MORTE SUSPEITA

Morador de rua morre em Jundiaí após ingerir bebida alcoólica

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí

Um homem de 34 anos, em situação de rua, morreu na noite desta sexta-feira (15), na rua Lima, na Ponte São João, em Jundiaí, após passar mal enquanto consumia bebida alcoólica sob uma árvore. O caso foi registrado como morte suspeita.

De acordo com relatos de outros moradores de rua que estavam com ele, a vítima teria ingerido cachaça e, pouco depois, começou a se sentir mal. Em seguida, perdeu os sinais vitais ainda no local.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem já estava sem vida quando o socorro chegou.

Segundo testemunhas, ele era portador de HIV e tinha histórico de dependência química e alcoolismo. Ainda conforme apurado, a vítima já havia sido socorrida em outras ocasiões por problemas relacionados ao uso de álcool e drogas.

A área foi preservada para o trabalho da Perícia Técnica. Depois dos procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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