Um homem de 34 anos, em situação de rua, morreu na noite desta sexta-feira (15), na rua Lima, na Ponte São João, em Jundiaí, após passar mal enquanto consumia bebida alcoólica sob uma árvore. O caso foi registrado como morte suspeita.

De acordo com relatos de outros moradores de rua que estavam com ele, a vítima teria ingerido cachaça e, pouco depois, começou a se sentir mal. Em seguida, perdeu os sinais vitais ainda no local.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem já estava sem vida quando o socorro chegou.