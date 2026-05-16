Um homem bêbado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzindo uma motocicleta em zigue-zague na frente de uma viatura da Guarda Municipal, foi preso em Cabreúva, nesta sexta-feira (15), por adulteração de sinal identificador automotor.
Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando percebeu uma motocicleta trafegando em zigue-zague à frente da viatura. Ao notar a presença dos guardas, o condutor passou a fazer manobras suspeitas, o que motivou a abordagem.
Durante a fiscalização, os agentes constataram que a placa instalada na moto pertencia a outro veículo. Além disso, a motocicleta apresentava sinais identificadores adulterados, incluindo o chassi suprimido.
Após consulta pela numeração do motor, os guardas conseguiram identificar a verdadeira placa do veículo.
O condutor admitiu que havia comprado a motocicleta sem documentação e também confessou ter ingerido bebida alcoólica. Os agentes verificaram ainda que ele não possuía CNH.
O homem foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e embriaguez ao volante.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio conveniado.