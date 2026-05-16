18 de maio de 2026
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FORÇA TÁTICA

Procurado por receptação em caso de caminhão roubado é capturado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais prenderam o homem em uma viela
Os policiais prenderam o homem em uma viela

Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão capturaram, nesta sexta-feira (15), um homem procurado pela Justiça por receptação, em investigação relacionada ao roubo de um caminhão. A prisão aconteceu no bairro do Poste, em Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela avenida da Uva quando suspeitou da atitude de um homem que estava na entrada de uma viela. Ao notar a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no local, o que motivou a abordagem.

Durante a consulta aos dados pessoais do suspeito, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido.

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