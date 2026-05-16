Policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão capturaram, nesta sexta-feira (15), um homem procurado pela Justiça por receptação, em investigação relacionada ao roubo de um caminhão. A prisão aconteceu no bairro do Poste, em Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela avenida da Uva quando suspeitou da atitude de um homem que estava na entrada de uma viela. Ao notar a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no local, o que motivou a abordagem.

Durante a consulta aos dados pessoais do suspeito, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.