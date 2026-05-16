O benefício da Tarifa Residencial Social do Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí está beneficiando 2.085 famílias em situação de vulnerabilidade econômica do município com desconto na conta de água. O benefício oferece redução de até 50% na fatura mensal.

O programa pode beneficiar ainda mais famílias já que participar é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e apresentar renda mensal per capita de até meio salário mínimo, além de famílias moradoras de imóveis da categoria residencial e sem débitos junto à Dae. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito ao desconto.

Os percentuais de desconto variam conforme a faixa de consumo mensal. Para consumos de até 10 m³ e entre 11 m³ e 15 m³, o desconto é de 50%. Já para a faixa entre 16 m³ e 20 m³, o abatimento é de 25%.